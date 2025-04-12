В заявлении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного административного органа, в котором содержится информация о проверке содержания веб-сайтов «pikabu.ru», «rtvi.com», «secretmag.ru», «www.chita.ru», «www.ogirk.ru».

Установлено, что распространяемый в нем контент противоречит интересам безопасности информационного пространства Латвии и национальной безопасности. Они распространяют контент, направленный на оправдание и поддержку войны России в Украине и военных преступлений, совершенных Россией.

Как отмечает совет, например, имеется информация о «специальной военной операции» в Украине, соответствующая российской пропаганде, а также опубликованная информация направлена ​​против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии. «Подобная информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное восприятие мировых событий, негативно повлиять на сосуществование различных групп в обществе и создать угрозу национальной безопасности Латвии», — заявляет NEPLP.

Ранее NEPLP уже принимала аналогичные решения относительно ограничения доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

