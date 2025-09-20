В Латвии всё больше несовершеннолетних беременных; специалисты рекомендуют вернуть уроки здоровья

По данным статистики, в среднем ежегодно становятся мамами 100 девушек в возрасте до 17 лет и 309 - в возрастной группе 18-19 лет. Хотя в прошлом году общее число немного уменьшилось, стало больше абортов, поэтому ситуацию нельзя назвать положительной.

Специалисты, в том числе экс-министр здравоохранения Ингрида Цирцене, считают главной причиной этого отсутствие уроков здоровья в школах. Цирцене заявила, что школьницам не хватает знаний о возможностях контрацепции, хотя до 18 лет её оплачивает государство. "Уроки здоровья, интегрированные в блок других учебных предметов, не дают того результата, которого хотелось бы нам", - подчёркивает она.

Президент Латвийской ассоциации акушеров Линда Вейдемане отметила, что в странах, где несовершеннолетних беременных меньше, учебный предмет "Здоровье" в школах преподаётся долго и давно, а не в рамках спорадических проектов. Во многих странах также государство компенсирует молодёжи расходы на контрацепцию.

Хотя Минобрнауки не планирует восстанавливать этот учебный предмет в качестве самостоятельного, в ЛУ создаётся курс для учителей о сексуальном и репродуктивном здоровье.

А пока ведётся работа над устранением причин, большую роль играет поддержка. Глава Фонда детской больницы Лиене Дамбиня считает, что девушкам, оказавшимся в такой ситуации, нужнее всего эмпатия и эмоциональная поддержка: "Мы видим, что большинство этих девушек всё же из социально неблагополучной среды. Девушки жаждут любви, безопасности, сердечных отношений. Поэтому осуждения не должно быть ни в коем случае".

В Фонде детской больницы работает менторская программа для несовершеннолетних беременных, дающая и эмоциональную, и практическую помощь. Планируется также издание руководства для специалистов и пояснительного словаря для подростков и родителей, чтобы способствовать пониманию в отношении беременности и рождения ребёнка.