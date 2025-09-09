В Латвии вспышка коклюша: для кого он опасен, как его распознать?

Особую угрозу коклюш представляет для младенцев, которые еще не успели получить прививки.

В 2024 году в Латвии, как и во многих других странах, начался значительный рост заболеваемости коклюшем.

В Латвии в прошлом году с апреля по сентябрь число случаев стремительно увеличивалось, достигнув пика в августе и сентябре — более 600 случаев в месяц. Всего в Латвии в 2024 году зарегистрировано 4259 случаев заболевания.

Вспышка коклюша продолжилась и в 2025 году: с января по конец июля зарегистрировано 2240 случаев, максимальное число приходится на февраль — 554 случая.

Коклюш, соответственно Википедии, это острая антропонозная воздушно-апельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей.

В тяжёлых случаях возможен летальный исход. Заболевание является опасным для маленьких детей (особенно в первые 6 месяцев жизни), среди которых часто бывают тяжёлые случаи, нередко заканчивающиеся смертью.

До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространённых болезней среди детей. При этом вакцинация предотвращает заболевание, но вакцинированные люди могут оказываться носителями бактерии и способны передавать её невакцинированным, в результате чего последние всё ещё находятся под риском возникновения заболевания.

Могут ли взрослые болеть коклюшем? На этот вопрос ИИ отвечает так: взрослые люди болеют коклюшем, и эта проблема становится все более актуальной, так как иммунитет от вакцинации ослабевает со временем, а у взрослых заболевание часто протекает в легкой, атипичной форме, что затрудняет диагностику. Взрослые могут быть источником инфекции для детей, особенно младенцев, которые наиболее уязвимы перед коклюшем.

Почему взрослые болеют коклюшем

Ослабление иммунитета: Вакцинация обеспечивает защиту на ограниченный срок. Иммунитет против коклюша ослабевает через 5-7 лет после прививки, что делает подростков и взрослых уязвимыми для повторного заражения, даже если они были вакцинированы в детстве.

У взрослых коклюш часто проявляется нетипично, в виде продолжительного кашля без выраженных приступов, что может быть ошибочно принято за ОРВИ или бронхит.