В Латвии вспышка коклюша: для кого он опасен, как его распознать?

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 13:10

Новости Латвии

В Латвии продолжается вспышка коклюша — число зарегистрированных случаев заболевания с начала 2025 года превысило две тысячи, сообщает rus.delfi.lv.

Особую угрозу коклюш представляет для младенцев, которые еще не успели получить прививки. 

В 2024 году в Латвии, как и во многих других странах, начался значительный рост заболеваемости коклюшем.

В Латвии в прошлом году с апреля по сентябрь число случаев стремительно увеличивалось, достигнув пика в августе и сентябре — более 600 случаев в месяц. Всего в Латвии в 2024 году зарегистрировано 4259 случаев заболевания.

Вспышка коклюша продолжилась и в 2025 году: с января по конец июля зарегистрировано 2240 случаев, максимальное число приходится на февраль — 554 случая.

Коклюш, соответственно Википедии, это острая антропонозная воздушно-апельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей.

В тяжёлых случаях возможен летальный исход. Заболевание является опасным для маленьких детей (особенно в первые 6 месяцев жизни), среди которых часто бывают тяжёлые случаи, нередко заканчивающиеся смертью.

До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространённых болезней среди детей. При этом вакцинация предотвращает заболевание, но вакцинированные люди могут оказываться носителями бактерии и способны передавать её невакцинированным, в результате чего последние всё ещё находятся под риском возникновения заболевания.

Могут ли взрослые болеть коклюшем? На этот вопрос ИИ отвечает так: взрослые люди болеют коклюшем, и эта проблема становится все более актуальной, так как иммунитет от вакцинации ослабевает со временем, а у взрослых заболевание часто протекает в легкой, атипичной форме, что затрудняет диагностику. Взрослые могут быть источником инфекции для детей, особенно младенцев, которые наиболее уязвимы перед коклюшем. 

Почему взрослые болеют коклюшем

Ослабление иммунитета: Вакцинация обеспечивает защиту на ограниченный срок. Иммунитет против коклюша ослабевает через 5-7 лет после прививки, что делает подростков и взрослых уязвимыми для повторного заражения, даже если они были вакцинированы в детстве. 

У взрослых коклюш часто проявляется нетипично, в виде продолжительного кашля без выраженных приступов, что может быть ошибочно принято за ОРВИ или бронхит. 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

 


Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.





Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.





Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.





Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.





Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.





Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.



