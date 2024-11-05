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В Латвии возник дефицит препаратов от депрессии: и это большая проблема для сотен людей

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 17:04

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские пациенты сталкиваются с проблемой недоступности лекарств от депрессии. Из-за дефицита препаратов психиатрам приходится менять терапию, сообщает LSM+.

Один из таких препаратов — флуоксетин. У него хотя бы есть аналог, правда, доступен он только в одной аптеке. Другой - оланзапин - его какое-то время на рынке не будет дозировки в 5 мг. Будет 10 мг, но форма таблетки не позволяет ее ровно поделить. Еще один такой препарат, который сейчас не купить — венлафаксин длительного действия. Как и флуоксетин, это антидепрессант.

«Очень хорошее лекарство, долгого действия, в капсулах, которое пропадает и не будет — по крайней мере в следующем году не будет, - говорит глава Латвийской ассоциации психиатров Марис Таубе. - Это очень неприятно. Наши психиатрические больные очень переживают, иногда даже если название поменяется, они переживают. А если целый медикамент пропадает — то это дополнительные визиты, иногда дополнительные госпитализации. И затраты денег».

Часто бывает так, что пропадает лекарство из компенсируемых государством и нужно переходить на некомпенсируемое. Или приходится пересматривать терапию.

«Это очень серьезное дело — это не так просто, что одно лекарство поменяли на другое. У каждого есть нюансы. Даже из одной группы медикаменты могут быть взаимно незаменяемые. Один больше дает сонливость, другой меньше, один аппетит — другой меньше», - пояснил Марис Таубе.

Перебои в поставках лекарств могут возникать по разным причинам, говорят в Государственном агентстве лекарств. Чаще всего это проблемы производства, или растущий спрос во всем мире.

В Госагентстве лекарств сообщают, что венлафаксин и оланзапин в Латвии есть — но первый только в таблетках, а второй — только в дозировке 10 мг. А пациенты, принимающие флуоксетин, вынуждены подождать. Привезут незарегистрированный в Латвии аналог.

«В случае отсутствия зарегистрированных в Латвии лекарств врач имеет право выписать лекарство, не зарегистрированное в Латвии (это лекарство, зарегистрированное и используемое в другой стране). Пациент с рецептом может обратиться в любую аптеку Латвии и попросить доставку лекарства, договорившись о времени и цене доставки», - говорится в письменном ответе Госагентства лекарств.

Проблема недоступности различных лекарств в Латвии существует уже давно, говорят в Латвийской ассоциации фармацевтического обслуживания.

«Мы в Латвии далеко не единственные с такой ситуацией — во всей Европе широко распространена проблема недоступности лекарств. На нашем рынке постоянно не хватает каких-то лекарств. К счастью для нас и благодаря работе Национальной ассоциации снабжения лекарствами, это не одни и те же лекарства постоянно», - отметила исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического обслуживания Кристине Ючковича.

То есть, медикаменты, которых не хватает, постоянно разные. И речь идёт о сотнях наименований. Проверить, есть ли нужное вам лекарство и в какой ближайшей аптеке его найти, можно через карту аптек на сайте Госагентства лекарств, связавшись с самой аптекой.

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