В Латвии только одна женщина приговорена к пожизненному заключению. За что?

Рождённая в 1971 году Даига работала медсестрой в нескольких больницах. Знакомые описывали её как «тихого и замкнутого человека». В Сигулде она воспитывала дочь с нарушением зрения, которая почти не общалась с другими детьми.

О ней заговорили в СМИ в ноябре 2011 года, когда её задержали по подозрению в умышленном нанесении увечий 12-летней дочери. Врачи долго не могли понять причину её слабого зрения. После многочисленных обследований, в том числе с участием зарубежных специалистов, выяснилось, что проблемы со зрением вызваны преднамеренными действиями.

Медики установили: мать, пользуясь своими знаниями, получила рецепт на успокоительные лекарства, а затем давала их дочери и причиняла ей повреждения глаз. Предполагалось, что Тēрауда страдала синдромом Мюнхгаузена и таким образом добивалась внимания и социальных пособий.

Под подозрение попали и другие трагедии: в 1997 и 2008 годах при загадочных обстоятельствах умерли ещё двое её детей — трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик. Следствие допустило, что и эти смерти могли быть вызваны её действиями.

В 2013 году дело рассматривалось в Рижском суде за закрытыми дверями. Тēрауда была обвинена в убийстве при отягчающих обстоятельствах, жестоком обращении, насилии над несовершеннолетним и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Суд признал её виновной и приговорил к пожизненному заключению.

Апелляция в Рижском окружном суде и кассация в Верховном суде также закончились для неё неудачно. Решение о пожизненном заключении вступило в силу и не подлежит пересмотру.

Есть ли у неё шанс на освобождение?

Согласно латвийскому законодательству:

Осуждённый на пожизненный срок может быть переведён в колонию открытого типа не ранее чем через 17 лет (после 7 лет в низшей и 10 лет в высшей ступени режима).

Условно-досрочное освобождение возможно только после 25 лет заключения, а с электронным надзором — после 24 лет.

Пожизненное заключение — самый суровый приговор в Латвии

Официально смертная казнь отменена в 2011 году, но фактически последний смертный приговор был приведён в исполнение ещё в 1996 году. С начала 1990-х её постепенно заменяли пожизненным лишением свободы, которое сегодня является высшей мерой наказания в стране. Чаще всего оно назначается за убийства при особо отягчающих обстоятельствах.

Пожизненные заключённые отбывают наказание в трёх тюрьмах Латвии: Елгавской, Даугавгривской и Ильгюциемской.