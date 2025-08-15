Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

В Латвии только одна женщина приговорена к пожизненному заключению. За что?

Редакция PRESS 15 августа, 2025 09:07

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских тюрьмах в настоящее время находятся 73 осуждённых на пожизненное лишение свободы. Среди них — лишь одна женщина. Как выяснил Jauns.lv, её имя — Дайга Тēрауда, и она получила пожизненный срок за убийство собственных детей.

Рождённая в 1971 году Даига работала медсестрой в нескольких больницах. Знакомые описывали её как «тихого и замкнутого человека». В Сигулде она воспитывала дочь с нарушением зрения, которая почти не общалась с другими детьми.

О ней заговорили в СМИ в ноябре 2011 года, когда её задержали по подозрению в умышленном нанесении увечий 12-летней дочери. Врачи долго не могли понять причину её слабого зрения. После многочисленных обследований, в том числе с участием зарубежных специалистов, выяснилось, что проблемы со зрением вызваны преднамеренными действиями.

Медики установили: мать, пользуясь своими знаниями, получила рецепт на успокоительные лекарства, а затем давала их дочери и причиняла ей повреждения глаз. Предполагалось, что Тēрауда страдала синдромом Мюнхгаузена и таким образом добивалась внимания и социальных пособий.

Под подозрение попали и другие трагедии: в 1997 и 2008 годах при загадочных обстоятельствах умерли ещё двое её детей — трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик. Следствие допустило, что и эти смерти могли быть вызваны её действиями.

В 2013 году дело рассматривалось в Рижском суде за закрытыми дверями. Тēрауда была обвинена в убийстве при отягчающих обстоятельствах, жестоком обращении, насилии над несовершеннолетним и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Суд признал её виновной и приговорил к пожизненному заключению.

Апелляция в Рижском окружном суде и кассация в Верховном суде также закончились для неё неудачно. Решение о пожизненном заключении вступило в силу и не подлежит пересмотру.

Есть ли у неё шанс на освобождение?

Согласно латвийскому законодательству:

Осуждённый на пожизненный срок может быть переведён в колонию открытого типа не ранее чем через 17 лет (после 7 лет в низшей и 10 лет в высшей ступени режима).
Условно-досрочное освобождение возможно только после 25 лет заключения, а с электронным надзором — после 24 лет.
Пожизненное заключение — самый суровый приговор в Латвии
Официально смертная казнь отменена в 2011 году, но фактически последний смертный приговор был приведён в исполнение ещё в 1996 году. С начала 1990-х её постепенно заменяли пожизненным лишением свободы, которое сегодня является высшей мерой наказания в стране. Чаще всего оно назначается за убийства при особо отягчающих обстоятельствах.

Пожизненные заключённые отбывают наказание в трёх тюрьмах Латвии: Елгавской, Даугавгривской и Ильгюциемской.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 68 реакций
Комментарии (0) 68 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:10 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 6 часов назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать