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В Латвии станет меньше телевидения «для бедных латышей»

Редакция PRESS 20 декабря, 2024 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

С нового года сократится число бесплатных телепрограмм, доступных при наземном вещании — вместо прежних шести каналов сохранится всего четыре, сообщает Латвийское телевидение.

Это будут LTV1 и LTV7, а также ReTV и украинская программа RADA. В свою очередь, TV24 и TV4 больше не будут транслироваться бесплатно. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), впрочем, подчеркивает, что будет искать возможность включить в бесплатную сетку вещания какой-либо другой канал. Поэтому возможно, что уже в будущем году перечень каналов наземного вещания расширится.

Зрителей просят обратить внимание, что программы TV24 и TV4 выключатся непосредственно в Новый год, о чем в этот момент в эфире появится сообщение — и это не связано с какими-либо техническими проблемами или кибернападениями.

В настоящее время бесплатное наземное вещание обеспечено на 99,72% территории страны.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш в ноябре с.г. упоминал на заседании подкомиссии по медиаполитике при Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, что бесплатным наземным телевидением пользуется порядка 80 тысяч жителей Латвии (по данным Центра изучения общественного мнения SKDS), всего около 5% населения — в основном те, у кого нет интернет-подключения, пишет LETA.

Опрос показал, что наземное телевидение вообще не смотрят 19% латвийцев. По данным SKDS, 42% тех, кто все же пользуется этой услугой, выбрали ее главным образом по финансовым соображениям — именно потому, что это бесплатно, а для 13% это вообще единственный способ поймать сигнал телевидения. У 35% зрителей бесплатного ТВ нет интернета. Чаще всего бесплатное ТВ смотрят пожилые люди, 67% — латыши, 31% — русскоговорящие.

По словам Аболиньша, исследование SKDS показывает, что пользователи бесплатного наземного телевидения — самые бедные и уязвимые жители Латвии, поэтому сохранение такой услуги социально важно, государство должно обеспечить им доступ к порой единственному источнику информации.

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