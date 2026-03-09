В Латвии стало меньше свободных рабочих мест (1)

Редакция PRESS 9 марта, 2026 13:19

Важно 1 комментариев

В Латвии в прошлом году в среднем было около 20 000 свободных рабочих мест, что на 3100 или 13,3 процента меньше, чем в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Из общего числа вакансий 11 000 приходились на частный сектор, где их стало примерно на 1200 или 10,2 процента меньше, чем годом ранее. В общественном секторе насчитывалось 9000 свободных мест, что означает снижение примерно на 1800 или 16,7 процента.

В целом среди всех рабочих мест в стране — занятых и свободных — доля вакансий составила 2,2 процента. В общественном секторе показатель достигал 3 процентов, а в частном — 1,8 процента.

При этом общее число занятых рабочих мест в 2025 году немного выросло. По сравнению с 2024 годом их стало больше на 2200 или 0,3 процента. В частном секторе прирост составил около 2000 мест, тогда как в общественном секторе увеличение было гораздо скромнее — примерно 200 рабочих мест.

Наиболее заметное сокращение вакансий произошло среди квалифицированных рабочих и ремесленников — на 20,1 процента. Также уменьшилось число свободных мест среди офисных работников — на 13,8 процента, а среди операторов оборудования и сборщиков изделий — на 13,2 процента.

Самая высокая доля свободных рабочих мест в 2025 году наблюдалась среди специалистов — 3,8 процента, среди квалифицированных рабочих и ремесленников — 2,7 процента, а также в группе простых профессий — 2,4 процента.

По отраслям наибольшая доля вакансий отмечена в государственном управлении — 6,6 процента, в добывающей промышленности — 3,2 процента, в сфере административных и обслуживающих услуг — 3,1 процента, а также в секторе энергоснабжения и теплоснабжения — 2,5 процента.

В региональном разрезе больше всего свободных рабочих мест по-прежнему сосредоточено в Риге и Рижском регионе — 2,7 процента или около 16 300 вакансий. Самая низкая доля зафиксирована в Латгале — 1,1 процента или примерно 700 вакансий. В Земгале показатель составил 1,3 процента (900), в Видземе — 1,3 процента (1000), а в Курземе — 1,2 процента (1100).

Комментарии (1)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

