Из общего числа вакансий 11 000 приходились на частный сектор, где их стало примерно на 1200 или 10,2 процента меньше, чем годом ранее. В общественном секторе насчитывалось 9000 свободных мест, что означает снижение примерно на 1800 или 16,7 процента.

В целом среди всех рабочих мест в стране — занятых и свободных — доля вакансий составила 2,2 процента. В общественном секторе показатель достигал 3 процентов, а в частном — 1,8 процента.

При этом общее число занятых рабочих мест в 2025 году немного выросло. По сравнению с 2024 годом их стало больше на 2200 или 0,3 процента. В частном секторе прирост составил около 2000 мест, тогда как в общественном секторе увеличение было гораздо скромнее — примерно 200 рабочих мест.

Наиболее заметное сокращение вакансий произошло среди квалифицированных рабочих и ремесленников — на 20,1 процента. Также уменьшилось число свободных мест среди офисных работников — на 13,8 процента, а среди операторов оборудования и сборщиков изделий — на 13,2 процента.

Самая высокая доля свободных рабочих мест в 2025 году наблюдалась среди специалистов — 3,8 процента, среди квалифицированных рабочих и ремесленников — 2,7 процента, а также в группе простых профессий — 2,4 процента.

По отраслям наибольшая доля вакансий отмечена в государственном управлении — 6,6 процента, в добывающей промышленности — 3,2 процента, в сфере административных и обслуживающих услуг — 3,1 процента, а также в секторе энергоснабжения и теплоснабжения — 2,5 процента.

В региональном разрезе больше всего свободных рабочих мест по-прежнему сосредоточено в Риге и Рижском регионе — 2,7 процента или около 16 300 вакансий. Самая низкая доля зафиксирована в Латгале — 1,1 процента или примерно 700 вакансий. В Земгале показатель составил 1,3 процента (900), в Видземе — 1,3 процента (1000), а в Курземе — 1,2 процента (1100).