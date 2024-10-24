В Латвии создан заповедник для охраны чёрных аистов

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.