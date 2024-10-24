В Латвии создан заповедник для охраны чёрных аистов

Буферная зона микрозаповедника определена площадью 2,36 га.
Черный аист является особо охраняемым видом в Латвии. Он считается скрытной птицей, поскольку предпочитает гнездиться подальше от людей в глухих лесах.
Департамент охраны природы создал микрозаповедник для защиты среды обитания черного аиста в Кастулинской волости Краславского края, сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Буферная зона микрозаповедника определена площадью 2,36 га.
Черный аист является особо охраняемым видом в Латвии. Он считается скрытной птицей, поскольку предпочитает гнездиться подальше от людей в глухих лесах.
Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.
Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.
Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».
Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».
В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.
Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.
Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.
Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.
Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.
Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.
Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.
Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.