В Латвии резко выросло число мелких краж: что и откуда воруют?

«Интересно, что в то же время кражи на крупные суммы и/или совершенными группами людей уменьшаются: в 2021 году их было 4 499, а в 2023 году - 4 046. Однако изменения не столь стремительны, точнее, 11 %», - объясняет член правления охранного предприятия «Apsardzes alianse» Романс Ворславс.

На эту тенденцию существенно влияет инфляция, которая за последние пять лет выросла почти так же быстро - на 33,3%.

В результате уязвимые люди просто не справляются с финансовым бременем и в отчаянии «опускают руки».

«Мы наблюдаем рост мелких краж. В столице охранники и полиция обычно успевают среагировать на взлом и приехать раньше, защищая имущество в домах, на дачах, в магазинах, на заправках и в других местах, где взломы случаются часто. Но в регионах расстояния больше и защитить имущество сложнее, поэтому грабителям часто удается скрыться с места преступления, прихватив с собой товар или личные вещи», - объясняет эксперт по безопасности.

Отмечается, что число краж из автозаправочных станций и киосков растет.

Особенно часто кражи совершают люди с тяжелым материальным положением, в том числе пенсионеры, студенты, даже семьи с детьми, а также наркоманы.