В Латвии растет заболеваемость ковидом: есть смертельные случаи

© LETA 17 сентября, 2025 17:56

Важно 0 комментариев

Распространение инфекции COVID-19 продолжает расти, также получена информация о пяти летальных исходах среди пациентов с подтверждённым диагнозом инфекции, свидетельствуют последние данные эпидемиологического надзора Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), доля лабораторно подтверждённых положительных результатов тестов на COVID-19 на прошлой неделе достигла 18,9%. Для сравнения, неделей ранее доля положительных результатов составляла 17,3%.

Вновь госпитализировано 45 пациентов с инфекцией COVID-19, однако в течение недели в больницах лечился 81 пациент с этим диагнозом, из них у 26, или 32,1%, этот диагноз был основным.

Аналогичная эпидемиологическая ситуация в это же время наблюдалась и в прошлом году, поясняют в SPKC.

Об увеличении интенсивности циркуляции вируса свидетельствуют и результаты мониторинга сточных вод: концентрация вируса в сточных водах Латвии растёт. Доминирующим типом вируса в настоящее время является Омикрон KP.3 или его производные. На отдельных территориях отмечено увеличение доли других сублиний.

SPKC напоминает, что вакцинация снижает риск тяжёлого течения заболевания, госпитализации и смерти. Вакцинация против COVID-19 рекомендуется лицам с повышенным риском тяжёлого течения заболевания.

Рекомендуется всем жителям в возрасте 65 лет и старше, пациентам с умеренной или высокой иммуносупрессией, включая подростков и детей в возрасте от шести месяцев и старше, а также беременным женщинам.

Тем, кто ежедневно ухаживает за пожилыми людьми или людьми с серьёзными проблемами со здоровьем, также рекомендуется пройти вакцинацию. Вакцинация помогает снизить тяжесть заболевания и риск госпитализации. Для получения вакцины от COVID-19 за счёт государства необходимо обратиться к своему семейному врачу или в прививочный кабинет медицинского учреждения, напоминает SPKC.

В Латвии доступны обновленные вакцины от COVID-19 Comirnaty LP.8.1, адаптированные к циркулирующим в этом сезоне штаммам вируса.

SPKC напоминает, что в середине октября также начнётся вакцинация населения от сезонного гриппа для обеспечения защиты в период активной эпидемии гриппа. Вакцины поступают в Латвию постепенно, а на октябрь запланированы информационные мероприятия для врачей по организации вакцинации против гриппа.
 

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

