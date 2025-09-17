В Латвии растет заболеваемость ковидом: есть смертельные случаи

Как сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), доля лабораторно подтверждённых положительных результатов тестов на COVID-19 на прошлой неделе достигла 18,9%. Для сравнения, неделей ранее доля положительных результатов составляла 17,3%.

Вновь госпитализировано 45 пациентов с инфекцией COVID-19, однако в течение недели в больницах лечился 81 пациент с этим диагнозом, из них у 26, или 32,1%, этот диагноз был основным.

Аналогичная эпидемиологическая ситуация в это же время наблюдалась и в прошлом году, поясняют в SPKC.

Об увеличении интенсивности циркуляции вируса свидетельствуют и результаты мониторинга сточных вод: концентрация вируса в сточных водах Латвии растёт. Доминирующим типом вируса в настоящее время является Омикрон KP.3 или его производные. На отдельных территориях отмечено увеличение доли других сублиний.

SPKC напоминает, что вакцинация снижает риск тяжёлого течения заболевания, госпитализации и смерти. Вакцинация против COVID-19 рекомендуется лицам с повышенным риском тяжёлого течения заболевания.

Рекомендуется всем жителям в возрасте 65 лет и старше, пациентам с умеренной или высокой иммуносупрессией, включая подростков и детей в возрасте от шести месяцев и старше, а также беременным женщинам.

Тем, кто ежедневно ухаживает за пожилыми людьми или людьми с серьёзными проблемами со здоровьем, также рекомендуется пройти вакцинацию. Вакцинация помогает снизить тяжесть заболевания и риск госпитализации. Для получения вакцины от COVID-19 за счёт государства необходимо обратиться к своему семейному врачу или в прививочный кабинет медицинского учреждения, напоминает SPKC.

В Латвии доступны обновленные вакцины от COVID-19 Comirnaty LP.8.1, адаптированные к циркулирующим в этом сезоне штаммам вируса.

SPKC напоминает, что в середине октября также начнётся вакцинация населения от сезонного гриппа для обеспечения защиты в период активной эпидемии гриппа. Вакцины поступают в Латвию постепенно, а на октябрь запланированы информационные мероприятия для врачей по организации вакцинации против гриппа.

