В Латвии пересчитали всех работающих: и кто это?

В первом квартале этого года уровень занятости снизился на 0,2 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

В первом квартале уровень занятости мужчин был на 5,2 процентных пункта выше, чем женщин (65,9 % и 60,7 % соответственно).

В первые три месяца года 86,4 % занятых были наемными работниками (рабочими), 8,1 % - самозанятыми, 5 % - работодателями и очень небольшая доля (0,5 %) - неоплачиваемыми лицами, помогающими другим членам семьи в их бизнесе или на ферме.

Уровень занятости в Латвии выше, чем средний уровень занятости в ЕС (61,8% в четвертом квартале 2024 года). В первом квартале этого года уровень занятости в Эстонии составлял 67,4 %, а в Литве - 65,3 %.

Уровень занятости молодежи в возрасте 15-24 лет в первом квартале составил 28,1 %, что на 2,8 процентных пункта ниже, чем за тот же период прошлого года. Было трудоустроено 52 300 молодых людей (57 800 в первом квартале 2024 года).

В первом квартале трудоустроенные работали на своей основной работе в среднем 37,4 часа в неделю, что на 0,5 часа меньше, чем в предыдущем квартале, и на 0,6 часа меньше, чем год назад. Мужчины работали больше - 38 часов в неделю, а женщины - в среднем 36,8 часа.

Каждый двенадцатый (75 400 или 8,7%) сотрудник работал неполный рабочий день. Это на 3 200 или 0,5 процентных пункта больше, чем за тот же период годом ранее, и на 6 500 или 0,7 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.

В первом квартале 51 800 (6%) занятых также работали по совместительству, либо на другой работе, помимо основной, либо на различных случайных работах, получая дополнительный доход. Это на 7 000 или 15,6% больше, чем за тот же период годом ранее, и на 7 600 или 17,2% больше, чем в четвертом квартале 2024 года.

Женщины (31 600) чаще, чем мужчины (20 300), подрабатывали на стороне. Люди, работающие по совместительству, чаще всего трудились от одного до десяти часов наряду с основной работой (41 %), а 34,2 % работали от 11 до 20 часов.

В первом квартале этого года в обследовании экономической активности рабочей силы приняли участие 5 000 домохозяйств, в которых было опрошено 8 300 человек в возрасте 15-89 лет.