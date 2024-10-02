Госконтроль пришел к выводу, что в настоящее время нет точных данных о том, сколько людей в стране нуждаются в паллиативной помощи при онкологических или других тяжелых заболеваниях, когда необходимо предотвратить страдания, облегчить боль, решить другие практические и психосоциальные проблемы. В стране также нет единой системы паллиативной помощи, что затрудняет для пациентов и их родственников понимание того, куда обращаться за помощью на последней стадии болезни.

На протяжении многих лет ведутся разговоры о необходимости создания государственного регистра больных онкологическими заболеваниями, но его до сих пор нет, поэтому количество людей, нуждающихся в паллиативной помощи, неизвестно. Также такая помощь нужна людям с другими заболеваниями, такими как инсульт, рассеянный склероз, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания.