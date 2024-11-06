Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 7. Ноября Завтра: Helma, Lotars

В Латвии началась солярная зима: надолго?

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 19:45

Для настроения 0 комментариев

По сообщению метеорологов, сегодня, 6 ноября, в Латвии началась так называемая солярная зима. 

Что это такое? Солярная зима - это самая мрачная четверть года для Северного полушария Земли, когда  он получает наименьшее в году количество солнечного света. 

Хотя световой день будет уменьшаться только до 22 декабря, солярная зима продлится до 4 февраля. 

Самый короткий день в году, 21 декабря, будет продолжаться всего 6 часов и 43 минуты. Однако в целом в течение всей солярной зимы солнце мы сможем видеть меньше 9 часов в день.

Но увеличение светового дня становится заметно уже с первых дней нового года. А с началом солярной весны, 5 февраля, дни начнут увеличиваться "официально"... 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

С пятницы в Латвии начнется похолодание: морозец на подходе

Важно 21:12

Важно 0 комментариев

В выходные дни в Латвии станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

В выходные дни в Латвии станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Росликов: «Не хотите видеть Трампа у власти? Придется смириться с реальностью»

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

-Сегодня, поистине, у латвийской политической элиты был черный вторник. Трамп победил и тут, в парламенте, все забегали, - пишет Алексей Росликов, председатель партии "Стабильности!".

-Сегодня, поистине, у латвийской политической элиты был черный вторник. Трамп победил и тут, в парламенте, все забегали, - пишет Алексей Росликов, председатель партии "Стабильности!".

Читать

Сами-сами-сами: для депутатов Сейма установят киоск самообслуживания — никто не хочет их кормить

Новости Латвии 20:45

Новости Латвии 0 комментариев

В здании Сейма на улице Екаба, 11, будет установлен киоск самообслуживания после того, как в третий раз безрезультатно завершился конкурс по аренде помещений для оказания услуг общественного питания.

В здании Сейма на улице Екаба, 11, будет установлен киоск самообслуживания после того, как в третий раз безрезультатно завершился конкурс по аренде помещений для оказания услуг общественного питания.

Читать

С Нового года счета за электричество вырастут: почему и на сколько?

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

С 2025 года из-за уменьшения объема господдержки в счетах за электроэнергию для жителей вырастут платежи за услуги распределения, хотя сами тарифы пока не изменятся, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK. 

С 2025 года из-за уменьшения объема господдержки в счетах за электроэнергию для жителей вырастут платежи за услуги распределения, хотя сами тарифы пока не изменятся, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK. 

Читать

«Тарифные войны» при Трампе могут негативно повлиять на экономику Латвии: экономисты

Мир 19:25

Мир 0 комментариев

Тарифные войны" с Европой, Китаем и другими регионами, ожидающиеся после вступления в должность только что избранного президента США Дональда Трампа, могут оказать негативное влияние на экономику Латвии, заявили опрошенные агентством ЛЕТА банковские экономисты.

Тарифные войны" с Европой, Китаем и другими регионами, ожидающиеся после вступления в должность только что избранного президента США Дональда Трампа, могут оказать негативное влияние на экономику Латвии, заявили опрошенные агентством ЛЕТА банковские экономисты.

Читать

Избранный президентом США Трамп заявил, что выполнит все предвыборные обещания: Euronews

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещает сделать Америку безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной, сообщает Евроньюз.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещает сделать Америку безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной, сообщает Евроньюз.

Читать