В Латвии началась солярная зима: надолго?

Что это такое? Солярная зима - это самая мрачная четверть года для Северного полушария Земли, когда он получает наименьшее в году количество солнечного света.

Хотя световой день будет уменьшаться только до 22 декабря, солярная зима продлится до 4 февраля.

Самый короткий день в году, 21 декабря, будет продолжаться всего 6 часов и 43 минуты. Однако в целом в течение всей солярной зимы солнце мы сможем видеть меньше 9 часов в день.

Но увеличение светового дня становится заметно уже с первых дней нового года. А с началом солярной весны, 5 февраля, дни начнут увеличиваться "официально"...