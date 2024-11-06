В Латвии началась солярная зима: надолго?

Что это такое? Солярная зима - это самая мрачная четверть года для Северного полушария Земли, когда он получает наименьшее в году количество солнечного света.
Хотя световой день будет уменьшаться только до 22 декабря, солярная зима продлится до 4 февраля.
Самый короткий день в году, 21 декабря, будет продолжаться всего 6 часов и 43 минуты. Однако в целом в течение всей солярной зимы солнце мы сможем видеть меньше 9 часов в день.
Но увеличение светового дня становится заметно уже с первых дней нового года. А с началом солярной весны, 5 февраля, дни начнут увеличиваться "официально"...
☀️ Rīt, 6. novembrī, sāksies solārā ziema - gada tumšākais ceturksnis jeb laiks, kurā Zemes ziemeļu puslode saņem vismazāko Saules gaismas daudzumu.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 5, 2024
Rīt diena būs 8 h un 42 min īsa un līdz ziemas saulgriežiem dienas garums saruks vēl par aptuveni 2 h un 35 min. pic.twitter.com/MOR7uCJsiC