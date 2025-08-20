В Курземе родителям шестерых детей запретили приближаться к своим детям. Почему?

В конце прошлого года в полицию поступила информация о возможной физической жестокости в одной из семей. В ходе расследования выяснилось: все шестеро детей в течение длительного времени подвергались физическому и эмоциональному насилию.

По данным следствия, отец бил детей ремнём по рукам, ногам, бёдрам и ягодицам, иногда наносил удары кулаком по солнечному сплетению, после чего ребёнок неделями испытывал трудности с дыханием. На телах оставались синяки и полосы, дети не могли ходить. На них кричали, оскорбляли и унижали.

Насилие происходило и в присутствии детей: родители употребляли алкоголь, а также устраивали ссоры и крики. Ночные часы сопровождались громкой музыкой, что лишало детей сна. Дети видели, как их мать подвергалась побоям со стороны отца.

Сейчас все шестеро находятся в безопасной среде. Родителям назначена мера пресечения — запрет приближаться к детям.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования. По закону, за жестокое обращение с несовершеннолетними, если оно причинило физические или психические страдания со стороны зависимых для них лиц, максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет.

Полиция напоминает: никто не считается виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.