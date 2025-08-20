Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Курземе родителям шестерых детей запретили приближаться к своим детям. Почему?

Редакция PRESS 20 августа, 2025 11:13

ЧП и криминал 0 комментариев

Полицейские Земельного участка Северной Курземе завершили расследование уголовного процесса против двух человек, обвиняемых в жестоком и насильственном обращении с несовершеннолетними и малолетними детьми в семье.

В конце прошлого года в полицию поступила информация о возможной физической жестокости в одной из семей. В ходе расследования выяснилось: все шестеро детей в течение длительного времени подвергались физическому и эмоциональному насилию.

По данным следствия, отец бил детей ремнём по рукам, ногам, бёдрам и ягодицам, иногда наносил удары кулаком по солнечному сплетению, после чего ребёнок неделями испытывал трудности с дыханием. На телах оставались синяки и полосы, дети не могли ходить. На них кричали, оскорбляли и унижали.

Насилие происходило и в присутствии детей: родители употребляли алкоголь, а также устраивали ссоры и крики. Ночные часы сопровождались громкой музыкой, что лишало детей сна. Дети видели, как их мать подвергалась побоям со стороны отца.

Сейчас все шестеро находятся в безопасной среде. Родителям назначена мера пресечения — запрет приближаться к детям.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования. По закону, за жестокое обращение с несовершеннолетними, если оно причинило физические или психические страдания со стороны зависимых для них лиц, максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет.

Полиция напоминает: никто не считается виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

