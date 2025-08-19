Как рассказал владелец прицепа, остановившись на перекрёстке, он внезапно почувствовал сильный удар сзади. Через некоторое время к нему подбежал мужчина, поинтересовался его здоровьем и попросил не вызывать полицию.

Увидев приближающихся полицейских, водитель Porsche убежал в лес.

Муниципальные полицейские вызвали на место происшествия Госполицию, которая теперь разыскивает виновного водителя.

Около машины находилось двое подростков, которые рассказали полиции, что ехали в этом Porsche, а управлял машиной их отец. Дети в аварии не пострадали.

При проверке Porsche с эстонским номерами выяснилось, что у машины не совпадают номерные знаки и VIN.