Латышские дети общаются на английском на детских площадках. В соцсетях снова дискуссии о языке (3)

Редакция PRESS 20 августа, 2025 17:55

Выбор редакции

LETA

В латвийском сегменте социальных сетей снова разгорелась дискуссия о языковых привычках детей. Родители всё чаще замечают, что на детских площадках и в компании друзей дети разговаривают между собой не на латышском, а на английском языке.

Обсуждение началось после публикации пользовательницы @Madry_lv в Threads:

«Знаю, мамы подростков меня сейчас “съедят”, но что происходит? Почему детские площадки полны латышских детей, которые между собой говорят по-английски? Мы боялись, что латышский язык “съест” русский, а теперь надвигается другая крайность», - написала обеспокоенная родительница. 

Мнения родителей разделились. Одни признают, что дома строго поддерживают латышский, но за пределами семьи дети выбирают английский. «Моя дочь 9 из 10 книг читает по-английски — даже Шекспира и Хемингуэя. Дома — только латышский, но на улице я этого проконтролировать не могу», — рассказала одна из мам.

Для других это повод для радости. «Моим детям 9 и 4 года, и они тоже часто играют, разговаривая по-английски. Я считаю это отличной возможностью — свободный английский очень пригодится в будущем», — отметила Виктория.

Однако часть родителей видит риски. «Сначала была угроза со стороны русского, теперь английский. В итоге дети не умеют грамотно писать по-латышски. Даже здесь, в дискуссии, видно, что половина фраз — на латышском, половина — на английском», — написала Никола.

Есть и более спокойные голоса. «Мы договорились, что дома говорим только по-латышски. Но иногда я сама прошу детей говорить со мной по-английски — чтобы не забыть. Мне нравится, что они читают книги на английском и обсуждают серьёзные темы», — делится мама.

По мнению других участников обсуждения, поводов для тревоги нет. «Мы в Евросоюзе, и английский открывает молодёжи двери для путешествий и работы в международных компаниях. Латышский язык никуда не исчезнет — это их идентичность. Настоящая проблема была бы, если бы дети массово переключились на русский», — написал пользователь @zalais_darzs.

Обновлено: 13:55 24.08.2025
Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (3)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (3)

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

