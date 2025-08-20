Минблаг предлагает сохранить повышенное пособие работающим родителям как минимум еще на три года

Правительство повысило размер пособия с 50% до 75% только на текущий год, однако Минблаг считает, что его следует сохранить в таком размере и в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года, закрепив в законе "О страховании по материнству и болезни" в качестве временного регулирования.

В 2028 году Минблаг проведет повторную оценку динамики числа получателей родительского пособия, которые во время ухода за ребенком работают и не находятся в отпуске по уходу или получают доход как самозанятые, а также необходимости сохранить пособие в размере 75% уже как постоянную норму.

По предварительным расчетам министерства, в первом полугодии 2025 года на пособия работающим родителям было израсходовано около 9,7 млн евро. Если бы за тот же период пособие выплачивалось в размере 50%, расходы составили бы около 6,8 млн евро, то есть дополнительные затраты составили 3 млн евро.

Для выплаты пособий работающим родителям в размере 75% в 2026 году потребуются дополнительные средства в размере 7,7 млн евро, в 2027 году - 8,1 млн евро, в 2028 году - 8,6 млн евро, а в 2029 году - 9 млн евро.

Минблаг разработает необходимые поправки к законам и подаст на согласование в Минфин.