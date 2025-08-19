«Человек приходит к врачу. Он хромает, потому что у него болит лодыжка и есть отек. Врач направляет его на рентген. В регистратуре объясняют, что сегодня не получится, и запись уже на 19 августа. Записывается. Теперь неделю будет наблюдать и исследовать свою лодыжку сам», — поделилась женщина.

Un ja būs lauzts,tad pateiks,ko nenāci ātrāk,tagad jau neko,viss ir saaudzis nepareizi,klibo kā ir.

Lopu dakteri pret dzīvniekiem tā neizturas. — Dzintars Bisenieks (@DzintarsBiseni1) August 13, 2025

"А если будет перелом, то скажут, чего же не пришли раньше, теперь уже ничего не поделаешь, все срослось неправильно, хромайте, как есть. Ветеринары так с животными не обращаются", - отметили в комментариях.

Автор публикации рассказала также, что похожая ситуация у них и с электрокардиограммой, если делать её в выходные. Сделать можно, только ответ будет не раньше понедельника.

Mazpilsētā ir liela rentgenu un traumatologu izvēle. Var apjukt un nespēt izvēlēties. — Rita Medne (@Rita_Medne) August 14, 2025

Однако многие отметили, что в действительно острых случай, например, при острой пневмонии, в больницах делают рентген в тот же день. И в порядке живой очереди его можно всегда получить в травматологии. Но только если речь идёт о Риге. В случае, о котором рассказала автор - всё произошло на селе, в небольшом населенном пункте.