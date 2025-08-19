«Человек приходит к врачу. Он хромает, потому что у него болит лодыжка и есть отек. Врач направляет его на рентген. В регистратуре объясняют, что сегодня не получится, и запись уже на 19 августа. Записывается. Теперь неделю будет наблюдать и исследовать свою лодыжку сам», — поделилась женщина.
Un ja būs lauzts,tad pateiks,ko nenāci ātrāk,tagad jau neko,viss ir saaudzis nepareizi,klibo kā ir.
Lopu dakteri pret dzīvniekiem tā neizturas.
"А если будет перелом, то скажут, чего же не пришли раньше, теперь уже ничего не поделаешь, все срослось неправильно, хромайте, как есть. Ветеринары так с животными не обращаются", - отметили в комментариях.
Автор публикации рассказала также, что похожая ситуация у них и с электрокардиограммой, если делать её в выходные. Сделать можно, только ответ будет не раньше понедельника.
Mazpilsētā ir liela rentgenu un traumatologu izvēle. Var apjukt un nespēt izvēlēties.
Однако многие отметили, что в действительно острых случай, например, при острой пневмонии, в больницах делают рентген в тот же день. И в порядке живой очереди его можно всегда получить в травматологии. Но только если речь идёт о Риге. В случае, о котором рассказала автор - всё произошло на селе, в небольшом населенном пункте.