Ждите неделю или хромайте в Ригу: дивная история о сельском здравоохранении (2)

Редакция PRESS 19 августа, 2025 15:29

2 комментариев

В социальной сети Твиттер/X рассказали очередную печальную историю о нашем здравоохранении - человек повредил лодыжку, но когда пришёл к врачу, оказалось, что рентген ему смогут сделать только через неделю.

«Человек приходит к врачу. Он хромает, потому что у него болит лодыжка и есть отек. Врач направляет его на рентген. В регистратуре объясняют, что сегодня не получится, и запись уже на 19 августа. Записывается. Теперь неделю будет наблюдать и исследовать свою лодыжку сам», — поделилась женщина.

"А если будет перелом, то скажут, чего же не пришли раньше, теперь уже ничего не поделаешь, все срослось неправильно, хромайте, как есть. Ветеринары так с животными не обращаются", - отметили в комментариях.

Автор публикации рассказала также, что похожая ситуация у них и с электрокардиограммой, если делать её в выходные. Сделать можно, только ответ будет не раньше понедельника.

Однако многие отметили, что в действительно острых случай, например, при острой пневмонии, в больницах делают рентген в тот же день. И в порядке живой очереди его можно всегда получить в травматологии. Но только если речь идёт о Риге. В случае, о котором рассказала автор - всё произошло на селе, в небольшом населенном пункте.

