Бывшие тесть и тёща Баскова получили серьёзные сроки в РФ

СтарХит 19 августа, 2025 14:42

0 комментариев

Сегодня стало известно, что бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель с женой накопили догов на сумму в более чем 17 миллиардов рублей.

В последнее время дела 72-летнего Бориса Исааковича идут не очень. Недавно его приговорили к 11 годам тюрьмы строгого режима за дачу взятки. И вот теперь стало известно о крупных задолженностях предпринимателя.

«Как следует из материалов судебных приставов, общая сумма задолженности бывших тестя и тещи Баскова превышает 17,1 миллиарда рублей, однако из них свыше 16,2 миллиарда рублей касаются взыскания по иску ГП. Остальные же более 900 миллионов рублей Шпигели должны в том числе за коммунальные платежи и налоги», — сообщает источник.

Напомним, ранее Борис Шпигель был судим за дачу взятки, однако тюремного заключения ему удалось избежать из-за ухудшения здоровья. Бизнесмен в свое время перенес несколько инфарктов, также тяжело отходил от коронавируса. Помимо этого, у бывшего тестя золотого голоса России имелись и другие заболевания, которые не афишируются.

«Руководитель ОАО „Фармация“ и ООО „Биотек“ Борис Шпигель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафом более 450 млн рублей.

Супруга Б. Шпигеля, учредитель компаний Евгения Шпигель, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штрафом более 150 млн рублей», — так звучал приговор предпринимателю и его избраннице, который был опубликован в Судах общей юрисдикции Москвы в январе текущего года.

Стоит отметить, что Николай Басков ни разу не комментировал проблемы семьи тестя с законом. К слову, артист был женат на Светлане Шпигель с 2001 по 2008 годы, у пары за это время родился сын Бронислав. После разрыва с певцом Светлана снова вышла замуж. Тогда Борис Шпигель очень радовался за дочку.

«Я очень доволен выбором своей дочери. Для меня самое главное, чтобы была довольна она. Человек, за которого сейчас вышла замуж моя дочь, — это прекрасный мужчина, умный, толковый. Я вижу, что у них обоих сияют глаза — они очень любят друг друга. Это самое большое счастье для отца. <…>

Во-первых, Вячеслав — человек, которого нельзя не полюбить. Он очень располагает к себе. Слава абсолютно самостоятельный человек, он сам сделал карьеру. И то, что он влился в нашу семью, — это большое счастье для всех нас. А что касается Броника, то я, честно говоря, не слышал, чтобы мой внук называл его папой. А вообще я очень доволен, что моя дочь и Слава встретились и полюбили друг друга. Жду много-много внуков!» — делился бизнесмен в беседе с журналистами.

Николай Басков тоже поздравлял бывшую жену с новым этапом в жизни. «Я слышал, что Света вышла замуж, и я очень рад за нее. Я счастлив, что она нашла свою любовь, что у нее все хорошо сложилось в личной жизни. Пусть ее брак будет счастливым — она это заслужила. У меня остались к Свете самые светлые чувства, поэтому я рад, что она счастлива и любима», — говорил Николай.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

