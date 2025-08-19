Бывшие тесть и тёща Баскова получили серьёзные сроки в РФ

В последнее время дела 72-летнего Бориса Исааковича идут не очень. Недавно его приговорили к 11 годам тюрьмы строгого режима за дачу взятки. И вот теперь стало известно о крупных задолженностях предпринимателя.

«Как следует из материалов судебных приставов, общая сумма задолженности бывших тестя и тещи Баскова превышает 17,1 миллиарда рублей, однако из них свыше 16,2 миллиарда рублей касаются взыскания по иску ГП. Остальные же более 900 миллионов рублей Шпигели должны в том числе за коммунальные платежи и налоги», — сообщает источник.

Напомним, ранее Борис Шпигель был судим за дачу взятки, однако тюремного заключения ему удалось избежать из-за ухудшения здоровья. Бизнесмен в свое время перенес несколько инфарктов, также тяжело отходил от коронавируса. Помимо этого, у бывшего тестя золотого голоса России имелись и другие заболевания, которые не афишируются.

«Руководитель ОАО „Фармация“ и ООО „Биотек“ Борис Шпигель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафом более 450 млн рублей.

Супруга Б. Шпигеля, учредитель компаний Евгения Шпигель, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штрафом более 150 млн рублей», — так звучал приговор предпринимателю и его избраннице, который был опубликован в Судах общей юрисдикции Москвы в январе текущего года.

Стоит отметить, что Николай Басков ни разу не комментировал проблемы семьи тестя с законом. К слову, артист был женат на Светлане Шпигель с 2001 по 2008 годы, у пары за это время родился сын Бронислав. После разрыва с певцом Светлана снова вышла замуж. Тогда Борис Шпигель очень радовался за дочку.

«Я очень доволен выбором своей дочери. Для меня самое главное, чтобы была довольна она. Человек, за которого сейчас вышла замуж моя дочь, — это прекрасный мужчина, умный, толковый. Я вижу, что у них обоих сияют глаза — они очень любят друг друга. Это самое большое счастье для отца. <…>

Во-первых, Вячеслав — человек, которого нельзя не полюбить. Он очень располагает к себе. Слава абсолютно самостоятельный человек, он сам сделал карьеру. И то, что он влился в нашу семью, — это большое счастье для всех нас. А что касается Броника, то я, честно говоря, не слышал, чтобы мой внук называл его папой. А вообще я очень доволен, что моя дочь и Слава встретились и полюбили друг друга. Жду много-много внуков!» — делился бизнесмен в беседе с журналистами.

Николай Басков тоже поздравлял бывшую жену с новым этапом в жизни. «Я слышал, что Света вышла замуж, и я очень рад за нее. Я счастлив, что она нашла свою любовь, что у нее все хорошо сложилось в личной жизни. Пусть ее брак будет счастливым — она это заслужила. У меня остались к Свете самые светлые чувства, поэтому я рад, что она счастлива и любима», — говорил Николай.