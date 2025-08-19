48 часов до границы: Латвия вводит строгий фильтр для иностранцев

Министерство внутренних дел пояснило, что иностранец обязан заполнить анкету не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. В анкете потребуется указать цель и срок поездки, маршрут, место предполагаемого пребывания, контактные данные, а также сведения о службе в государственных структурах или участии в выборах. Подавать данные нужно лично, и за их непредоставление или искажение предусмотрена административная ответственность.

После отправки анкеты въезжающий получит ответ на указанный электронный адрес — подтверждение или отказ. Допускается подавать сведения и раньше, чем за 48 часов, но в случае изменения планов данные придется обновить. Если человек въезжает транзитом и не имеет контактов в Латвии, необходимо указать только доступные контактные данные.

Поправки распространяются на граждан третьих стран, у которых нет латвийской визы или вида на жительство и которые не являются гражданами ЕС, стран НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии или Бразилии. Таким образом, под новые требования подпадают, например, граждане Белоруссии или Украины, но не Австралии или Израиля.

Система рассчитана на то, чтобы предоставленные сведения могли использовать органы безопасности и правоохранительные структуры для оценки рисков. Если такие риски будут выявлены, въезд в Латвию конкретному лицу могут ограничить. Поправки также предусматривают ежегодную проверку эффективности механизма, по итогам которой спецслужбы будут отчитываться перед Сеймом.

Сайт eta.gov.lv пока не работает.