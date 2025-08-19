Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
48 часов до границы: Латвия вводит строгий фильтр для иностранцев

19 августа, 2025

С 1 сентября в Латвии вступает в силу новая процедура пересечения границы для граждан ряда третьих стран, включая украинцев, выезжающих с оккупированных территорий. Теперь для въезда потребуется предварительно подать информацию о себе и ожидать подтверждения (или отказа). Основанием для механизма служат поправки к Закону об иммиграции, принятые Сеймом 3 апреля, а техническая реализация возложена на сайт eta.gov.lv.

Министерство внутренних дел пояснило, что иностранец обязан заполнить анкету не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. В анкете потребуется указать цель и срок поездки, маршрут, место предполагаемого пребывания, контактные данные, а также сведения о службе в государственных структурах или участии в выборах. Подавать данные нужно лично, и за их непредоставление или искажение предусмотрена административная ответственность.

После отправки анкеты въезжающий получит ответ на указанный электронный адрес — подтверждение или отказ. Допускается подавать сведения и раньше, чем за 48 часов, но в случае изменения планов данные придется обновить. Если человек въезжает транзитом и не имеет контактов в Латвии, необходимо указать только доступные контактные данные.

Поправки распространяются на граждан третьих стран, у которых нет латвийской визы или вида на жительство и которые не являются гражданами ЕС, стран НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии или Бразилии. Таким образом, под новые требования подпадают, например, граждане Белоруссии или Украины, но не Австралии или Израиля.

Система рассчитана на то, чтобы предоставленные сведения могли использовать органы безопасности и правоохранительные структуры для оценки рисков. Если такие риски будут выявлены, въезд в Латвию конкретному лицу могут ограничить. Поправки также предусматривают ежегодную проверку эффективности механизма, по итогам которой спецслужбы будут отчитываться перед Сеймом.

Сайт eta.gov.lv пока не работает. 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

