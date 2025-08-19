Если не приедет — ограничат въезд в страны Евросоюза: Седокову вызовут на допрос в Латвию

Как сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова, в ближайшее время 42-летнюю артистку планируют вызвать на допрос в Латвию. Если же Седокова, которая сейчас отдыхает в Майами, проигнорирует повестку, ей может быть ограничен въезд в страны Евросоюза.

По словам Гавриловой, родственники Яниса ранее подали против певицы два иска, а теперь намерены оспорить и брачный контракт, заключённый, как утверждается, «кабальным образом». В нём прописано, что всё имущество — приобретённое до брака, в браке и после него — закрепляется исключительно за Седоковой.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году, а в конце 2024-го оформили развод. Через неделю после расставания, на следующий день после дня рождения певицы, 32-летний баскетболист покончил с собой в московском хостеле. После трагедии в адрес Седоковой обрушилась волна критики. Сама она утверждала, что Тимма ранее угрожал свести счёты с жизнью и пытался её шантажировать.

Напомним, Седокова была замужем трижды и воспитывает троих детей от разных браков и отношений. У Тиммы от предыдущего союза с латвийской моделью Сане Оше остался сын Кристиан.