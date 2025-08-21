В конкурсе на должность директора 13-й средней школы участвовало пять кандидатов. Трое из них не прошли первый этап отбора, и в дальнейшем в конкурсе участвовали два претендента.

Во втором этапе конкурса один из кандидатов набрал меньше баллов, и на третий этап была выдвинута только Бурова, кандидатуру которой все члены конкурсной комиссии поддержали для дальнейшего утверждения.

Кандидатка, не прошедшая на третий этап конкурса, оспаривала результаты, но по поручению тогдашнего мэра Риги Вилниса Киршиса (партия «Единство») была проведена проверка конкурса, в ходе которой нарушений не выявлено.

Как ранее Бурова сообщила депутатам комитета по образованию, культуре и спорту, 13-я средняя школа расположена в районе, где ведется строительство домов. На школу можно добраться из разных районов, что позволяет сделать ее максимально востребованной.

Однако данные свидетельствуют, что за последние три года школа потеряла около 80 учеников, а в прошлом учебном году было сформировано только два первых класса, в каждом из которых учится менее 20 учеников.

Школа не входит в рейтинг школ Атиса Кронвалдса, а в последние годы результаты централизованных экзаменов учащихся ухудшились.

Бурова подчеркнула, что в школе необходимо улучшить организацию учебного процесса и привлечь новых учителей.

По ее мнению, то, что две трети молодых учителей покидают работу в течение первых пяти лет, связано не столько с низкими зарплатами, сколько с вопросами управления, которые можно улучшить.

Также необходимо работать над улучшением имиджа школы, поскольку в настоящее время у нее нет ярко выраженной идентичности.

Бурова особо отметила важность преподавания и использования латышского языка, а также воспитания латышского духа как среди учеников, так и среди родителей в развитии 13-й средней школы, которая ранее была школой для нацменьшинств.

Для достижения этой цели необходимо больше знакомить детей с современной латышской культурой — песнями, театром, кино и т.д.

Также следует приглашать в школу вдохновляющих личностей и лидеров мнений, которые своим примером смогут показать ученикам, что можно оставаться и жить в Латвии, и это достаточно круто и стильно.

Как ранее сообщало LETA, в декабре прошлого года тогдашний председатель Рижской думы Кирсис поручил исполнительному директору города Янису Ланге провести проверку соответствия процедуры конкурса на должность директора Рижской 13-й средней школы нормативным актам.

К такой проверке самоуправление призвала команда руководства школы, выразив подозрения в «продвижении» Буровой на пост директора средней школы её отцом - политиком Олегом Буровым. В ходе проверки обещали оценить, в том числе, было ли обеспечено равное отношение к кандидатам конкурса.