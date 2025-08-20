Тем временем известно, что в недавних переговорах с Трампом российский президент Владимир Путин выдвинул значительно более широкие требования. Как сообщало агентство Reuters, Россия выразила готовность отказаться от небольших занятых территорий в Сумской и Харьковской областях, но требует полного отступления украинских войск с обширных территорий Донецкой и Луганской областей, которые ей так и не удалось захватить. Также Россия требует официального статуса для русского языка в некоторых регионах Украины или даже на всей её территории, а также права на свободную деятельность Русской православной церкви.

Комментируя эти требования страны-агрессора, Браже отметила, что вступление Украины в НАТО сейчас фактически «не актуально», поскольку на данный момент нет единогласной поддержки среди стран-членов Альянса. С другой стороны, история показывает, что со временем мнения могут измениться.

Что касается уступки территорий — подобное решение никто, кроме самих украинцев, принимать не может, заявила министр, при этом признав, что возможны разные сценарии, включая такой, при котором ради мира в какой-то момент может быть признана «де-факто» оккупация территорий, захваченных Россией. Позиция Латвии остаётся прежней: оккупированные территории не будут признаны частью России.

Оценивая действия Трампа и их возможную близость к миру, Браже выразила мнение, что Украина, безусловно, хочет мира, но в отношении российского руководства остаются сомнения. По её словам, в последних переговорах между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами наблюдалось совпадение взглядов, однако приведут ли они к трёхсторонним переговорам и следующим шагам в сторону мира — покажет время.

Политик подчеркнула, что именно в переговорах лидеров США, Украины и России может быть найден путь к миру, и Европа желает, чтобы в них принимал участие и один из европейских лидеров.

По мнению Браже, для достижения мира необходима трансатлантическая сплочённость, укрепление Украины и ослабление России, без чего невозможно добиться результатов. Поэтому политика санкций будет продолжена.

Также очевидно, что Украина должна оставаться государством с серьёзным военным потенциалом, поскольку только в этом случае она сможет гарантировать свою безопасность, заявила политик, подчеркнув также важность участия США в обеспечении гарантий безопасности.