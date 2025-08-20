Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Территории можно и уступить, хотя Латвия этого и не признает: Браже о мире в Украине (2)

© LETA 20 августа, 2025 08:25

Выбор редакции 2 комментариев

Для достижения мира Украина может пойти на уступки по отдельным требованиям России, однако эти решения должны приниматься исключительно самими украинцами, заявила во вторник в интервью LTV министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство»), сообщает LETA.

Тем временем известно, что в недавних переговорах с Трампом российский президент Владимир Путин выдвинул значительно более широкие требования. Как сообщало агентство Reuters, Россия выразила готовность отказаться от небольших занятых территорий в Сумской и Харьковской областях, но требует полного отступления украинских войск с обширных территорий Донецкой и Луганской областей, которые ей так и не удалось захватить. Также Россия требует официального статуса для русского языка в некоторых регионах Украины или даже на всей её территории, а также права на свободную деятельность Русской православной церкви.

Комментируя эти требования страны-агрессора, Браже отметила, что вступление Украины в НАТО сейчас фактически «не актуально», поскольку на данный момент нет единогласной поддержки среди стран-членов Альянса. С другой стороны, история показывает, что со временем мнения могут измениться.

Что касается уступки территорий — подобное решение никто, кроме самих украинцев, принимать не может, заявила министр, при этом признав, что возможны разные сценарии, включая такой, при котором ради мира в какой-то момент может быть признана «де-факто» оккупация территорий, захваченных Россией. Позиция Латвии остаётся прежней: оккупированные территории не будут признаны частью России.

Оценивая действия Трампа и их возможную близость к миру, Браже выразила мнение, что Украина, безусловно, хочет мира, но в отношении российского руководства остаются сомнения. По её словам, в последних переговорах между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами наблюдалось совпадение взглядов, однако приведут ли они к трёхсторонним переговорам и следующим шагам в сторону мира — покажет время.

Политик подчеркнула, что именно в переговорах лидеров США, Украины и России может быть найден путь к миру, и Европа желает, чтобы в них принимал участие и один из европейских лидеров.

По мнению Браже, для достижения мира необходима трансатлантическая сплочённость, укрепление Украины и ослабление России, без чего невозможно добиться результатов. Поэтому политика санкций будет продолжена.

Также очевидно, что Украина должна оставаться государством с серьёзным военным потенциалом, поскольку только в этом случае она сможет гарантировать свою безопасность, заявила политик, подчеркнув также важность участия США в обеспечении гарантий безопасности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 227 реакций
Комментарии (2) 227 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать