В комментариях народ отметил, что в магазинах цены такие, что народу есть нечего, а премьер улыбается на камеру от того, что по небу проносятся бомбардировщики.
"Наши деньги пролетают мимо, а Эвика, конечно, рада, улыбается", - писали люди.
NATO sabiedrotie ir ar mums! ASV Gaisa spēku stratēģisko bumbvedēju “B-1B Lancer” un sabiedroto valstu iznīcinātāju pārlidojums virs Latvijas. ✈️♬ original sound - Evika Siliņa
"Союзники по НАТО с нами! Пролет над Латвией стратегических бомбардировщиков ВВС США «B-1B Lancer» и истребителей стран-союзников", - подписала свой пост Силиня в Твиттере.
ASV Gaisa spēku stratēģisko bumbvedēju “B-1B Lancer” un sabiedroto valstu iznīcinātāju pārlidojums virs Latvijas. ✈️ pic.twitter.com/Dr81EwBHqp
Американский бомбардировщик пролетел над памятником вместе с истребителями "JAS-39 Gripen" ВВС Венгрии и Швеции. Этот многонациональный перелет должен был подчеркнуть сплоченность союзников и взаимную координацию при проведении операций ВВС для обеспечения региональной безопасности.