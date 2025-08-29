Говоря о возможностях пополнения государственного бюджета, Юревицс в интервью агентству LETA отметил, что в текущей экономической ситуации нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

Он подчеркнул, что такой шаг не был бы оправдан ни с экономической, ни с политической точки зрения. Напоминая о ранее достигнутой договорённости с представителями работодателей и работников, он пояснил, что налоговая политика подвергается существенному пересмотру только один раз в каждом политическом цикле, и это уже произошло. По мнению политика, налоговая реформа, проведённая в прошлом году, значительно снизила налоговую нагрузку на население, и её положительное влияние уже ощущается.

Юревицс указал, что наблюдается как лучшее выполнение плана по доходам от налогов на рабочую силу, так и рост средней заработной платы, что, по его мнению, может быть связано с конкурентоспособностью, созданной реформой в налоговой сфере.

Рассматривая следующий бюджет, он не считает необходимым повышать налоги, особенно НДС. В то же время Юревицс выразил готовность обсуждать возможное повышение акцизного налога на крепкий алкоголь и табачные изделия, подчеркнув, что эти дополнительные доходы должны быть направлены на финансирование здравоохранения.

Агентство LETA сообщило, что Министерство финансов прогнозирует, что в среднесрочной перспективе при неизменной политике дефицит бюджета будет увеличиваться и составит 3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году, 3,7% в 2028 году и 3,9% в 2029 году, что превышает допустимый уровень. Об этом свидетельствует информационный доклад «О прогнозах макроэкономических показателей, доходах и балансе государственного бюджета на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», представленный Министерством финансов правительству.

Последние прогнозы показывают, что при сценарии неизменной политики дефицит бюджета в среднесрочной перспективе будет выше, чем планировалось ранее, а дополнительное финансирование для новых приоритетных мер доступно в очень ограниченном объёме только в 2026 году. Для последующих лет объём фискального пространства отрицательный.

В государственном бюджете на следующий год определены три приоритета: оборона и безопасность, демография и образование.