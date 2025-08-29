Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

В кулуарах правительства идут разговоры о повышении акцизов на алкоголь и табак (1)

Редакция PRESS 29 августа, 2025 15:23

Новости Латвии 1 комментариев

Руководитель фракции «Новое единство» в Сейме Эдмунд Юревицс готов к обсуждению необходимости повышения акцизного налога на крепкий алкоголь и табачные изделия.

Говоря о возможностях пополнения государственного бюджета, Юревицс в интервью агентству LETA отметил, что в текущей экономической ситуации нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

Он подчеркнул, что такой шаг не был бы оправдан ни с экономической, ни с политической точки зрения. Напоминая о ранее достигнутой договорённости с представителями работодателей и работников, он пояснил, что налоговая политика подвергается существенному пересмотру только один раз в каждом политическом цикле, и это уже произошло. По мнению политика, налоговая реформа, проведённая в прошлом году, значительно снизила налоговую нагрузку на население, и её положительное влияние уже ощущается.

Юревицс указал, что наблюдается как лучшее выполнение плана по доходам от налогов на рабочую силу, так и рост средней заработной платы, что, по его мнению, может быть связано с конкурентоспособностью, созданной реформой в налоговой сфере.

Рассматривая следующий бюджет, он не считает необходимым повышать налоги, особенно НДС. В то же время Юревицс выразил готовность обсуждать возможное повышение акцизного налога на крепкий алкоголь и табачные изделия, подчеркнув, что эти дополнительные доходы должны быть направлены на финансирование здравоохранения.

Агентство LETA сообщило, что Министерство финансов прогнозирует, что в среднесрочной перспективе при неизменной политике дефицит бюджета будет увеличиваться и составит 3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году, 3,7% в 2028 году и 3,9% в 2029 году, что превышает допустимый уровень. Об этом свидетельствует информационный доклад «О прогнозах макроэкономических показателей, доходах и балансе государственного бюджета на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», представленный Министерством финансов правительству.

Последние прогнозы показывают, что при сценарии неизменной политики дефицит бюджета в среднесрочной перспективе будет выше, чем планировалось ранее, а дополнительное финансирование для новых приоритетных мер доступно в очень ограниченном объёме только в 2026 году. Для последующих лет объём фискального пространства отрицательный.

В государственном бюджете на следующий год определены три приоритета: оборона и безопасность, демография и образование.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийский театр покорил Германию спектаклем про Алана Тьюринга
Bitnews.lv 1 час назад
Мэр Риги раскритиковал департамент за срыв решения по зерновым перевозкам
Bitnews.lv 1 час назад
Фон дер Ляйен: Латвия может стать лидером в разработке дронов
Bitnews.lv 2 часа назад
Нас снова затопит! В воскресенье — сильные ливни и риск подтоплений
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: пора распространить санкции на дипломатов РФ
Sfera.lv 2 часа назад
В Даугавпилсе убит мужчина. С особой жестокостью
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: рынок колеблется — раз
Sfera.lv 4 часа назад
Швеция: «сирота казанская»…
Sfera.lv 4 часа назад

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование (1)

Важно 18:51

Важно 1 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии (1)

Мир 18:50

Мир 1 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке (1)

Важно 18:38

Важно 1 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены (1)

Важно 18:37

Важно 1 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы! (1)

Важно 18:36

Важно 1 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Читать

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке (1)

Важно 18:22

Важно 1 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+) (1)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 1 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать