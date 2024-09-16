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В конце лета три самолета airBaltic столкнулись с птицами

© Lsm.lv 16 сентября, 2024 10:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Три принадлежащих национальной авиакомпании airBaltic самолета A220-300 испытали столкновение с птицами, в результате чего были повреждены погодные радары, установленные в носовой части самолетов. Как сообщила порталу LSM.lv авиакомпания, столкновения имели место в конце июля и начале августа.

Авиакомпания подчеркивает, что любое сообщение о возможном столкновении самолета с птицами или другими животными автоматически активизирует дальнейшие действия, включающие в себя углубленную техническую проверку воздушного судна с использованием различных методов тестирования.

"Столкновение с птицами имело место во время регулярной повседневной деятельности, вследствие этого несколько самолетов требуют техобслуживания. Чтобы они могли продолжать полеты, на них установлены "запасные" радары с тех самолетов, которые сейчас находятся на земле в аэропорту Рига из-за нехватки двигателей", - пояснил представитель авиакомпании Аугустс Зилбертс.

В airBaltic подчеркивают, что ремонт радаров может занять примерно месяц, но это лишь приблизительный срок, так как работы выполняются в приоритетном порядке.

Что касается самолетов, которые не могут летать из-за проблем с двигателями, их число меняется каждую неделю. Конкретно на этой неделе из-за нехватки двигателей Pratt&Whitney не могли летать 9 самолетов.

Насколько опасно столкновение с птицами?

"Уровень опасности зависит от величины птицы, скорости самолета и места столкновения. Несмотря на то, что птица может показаться совсем небольшой, в момент удара поглощается очень большая энергия", - подчеркивает руководитель по управлению безопасностью SmartLynx Airlines Тристан Холтбрук.

Эксперт в беседе с LSM.lv заявил, что самые серьезные последствия возникают, если птицу затянет в двигатель.

"Известны случаи, когда столкновение с птицей приводило к остановке двигателя. В среднем в мире за год регистрируется 20-30 тысяч столкновений, из них 1-2% вызывают тяжелые повреждения двигателей. Следует иметь в виду, что самолеты полностью безопасны и сертифицированы и для полета с одним двигателем", - пояснил он.

Чаще всего столкновения происходят при взлете или посадке. Порталу LSM.lv известно, что столкновения самолетов airBaltic с птицами произошли во время полетов, близость конкретных аэропортов на это не повлияла.

"Птицы часто встречаются вблизи аэропортов, так как их привлекает легко доступный корм и безопасность от хищников. Аэропорты нередко расположены вблизи водоемов и сельхозугодий, где птиц много. Важна также миграция птиц - во время перелета может возникнуть кратковременная перенаселенность воздушного пространства", - заявил Холбрук.

Защитные механизмы у птиц недостаточно хорошо развиты, чтобы избегать самолетов, поэтому птицы инстинктивно залетают на траекторию полета самолета, не уклоняясь от воздушных судов.

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