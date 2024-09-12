В компании с Томом Крузом и Траволтой: сайентологи хотят официально зарегистрироваться в Латвии

Среди последователей сайентологии несколько голливудских знаменитостей, что способствует узнаваемости религиозного направления во всем мире. У сайентологической церкви восемь так называемых центров знаменитостей, из которых Голливудский центр - самый крупный: в нем задействованы такие кинозвезды, как том Круз, Кэти Холмс, Джон Траволта и др.

Сайентологию в 1954 году основал писатель и философ научной фантастики Лафайет Рональд Хаббард. США признали это движение религией в 1974 году. Сайентология - противоречиво оцениваемое международное религиозное движение, связанное с особым видом психотерапии - дианетикой - и проповедующее, что его учение укрепляет духовное самосознание человека.

В Минюсте по существу конкретный случай комментировать не стали, ограничившись общей информацией о том, какие критерии должны быть выполнены для регистрации: "Порядок регистрации религиозных организаций установлен законом о религиозных организациях. Для регистрации религиозной организации необходимо подать заявление в Регистр предприятий с приложением документов. Документы могут варьироваться в зависимости от того, какой вид религиозной организации требуется зарегистрировать". Минюст также подчеркивает: в процессе регистрации религиозных организаций закон предусматривает, что Регистр предприятий просит заключение Минюста. Министерство в каждом случае индивидуально оценивает соответствие целей и задач деятельности нормативным актам. Кроме того, особое внимание уделяется тому, не может ли деятельность религиозной организации угрожать правам человека, демократическому государственному строю, государственной безопасности, общественной безопасности или порядку, благополучию и нравственности. Учитывая, что каждый запрос о выдаче заключения следует выполнить, соблюдая указанное в поданных документах, Министерство юстиции сможет дать свое заключение только тогда, когда будет подано заявление в Регистр предприятий, подчеркнуло министерство.