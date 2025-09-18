Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В комиссии Сейма подан законопроект об ограничении участия детей в мероприятиях ЛГБТ

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг парламентарии передали на рассмотрение комиссии несколько предложенных оппозиционной партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) поправок к законам, которыми предлагается ограничить участие несовершеннолетних в мероприятиях лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и установить штрафы за изменение пола несовершеннолетних.

Продвижение в парламенте предложенных ЛПМ трех законопроектов началось с присоединения к голосам оппозиции участника правящей коалиции - Союза зеленых и крестьян. Депутаты коалиции от "Нового Единства" и "Прогрессивных" проголосовали против законопроектов.

Оппозиционные депутаты хотят внести дополнения в закон о защите прав детей и закон о собраниях, шествиях и пикетах, установив, что "несовершеннолетним лицам запрещено участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности ЛГБТ".

Кроме того, депутаты призывают вписать в закон о защите прав детей, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью, жизни и нравственности".

В настоящее время часть вторая статьи 13 закона о защите прав детей гласит, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью и жизни".

Законопроекты переданы в комиссию по правам человека и общественным делам.

Кроме того, депутаты ЛПМ предлагают дополнить уголовный закон новой статьей, по которой проведение медицинским путем смены пола несовершеннолетнего лица будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Блокировку полового созревания и использование кросс-гендерной гормональной терапии в отношении несовершеннолетнего лица с целью осуществления смены пола депутаты ЛПМ предложили наказывать лишением свободы на срок до четырех лет, кратковременным лишением свободы, надзором пробации или общественными работами. "Сознательное доведение несовершеннолетнего до смены пола, блокирование полового созревания или манипуляции кросс-гендерной гормональной терапии" предложено наказывать лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы, надзором пробации или общественными работами.

Эти поправки были переданы на рассмотрение юридической комиссии.

"Прогрессивные" выразили недоумение по поводу того, что поправки поддержали и депутаты входящего в коалицию СЗК.

"Прогрессивные" считают, что с помощью поданных поправок, "прикрываясь защитой интересов несовершеннолетних лиц, на самом деле осуществляется гибридная атака против латвийского общества путем реализации стратегии России - искусственного обострения любых существующих в обществе разногласий и попытки использовать их в свою пользу".

По мнению "Прогрессивных", принятие таких поправок стало бы опасным прецедентом и первым шагом на пути к целенаправленной изоляции Латвии от других демократических стран.
Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

