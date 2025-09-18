В комиссии Сейма подан законопроект об ограничении участия детей в мероприятиях ЛГБТ

Продвижение в парламенте предложенных ЛПМ трех законопроектов началось с присоединения к голосам оппозиции участника правящей коалиции - Союза зеленых и крестьян. Депутаты коалиции от "Нового Единства" и "Прогрессивных" проголосовали против законопроектов.

Оппозиционные депутаты хотят внести дополнения в закон о защите прав детей и закон о собраниях, шествиях и пикетах, установив, что "несовершеннолетним лицам запрещено участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности ЛГБТ".

Кроме того, депутаты призывают вписать в закон о защите прав детей, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью, жизни и нравственности".

В настоящее время часть вторая статьи 13 закона о защите прав детей гласит, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью и жизни".

Законопроекты переданы в комиссию по правам человека и общественным делам.

Кроме того, депутаты ЛПМ предлагают дополнить уголовный закон новой статьей, по которой проведение медицинским путем смены пола несовершеннолетнего лица будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Блокировку полового созревания и использование кросс-гендерной гормональной терапии в отношении несовершеннолетнего лица с целью осуществления смены пола депутаты ЛПМ предложили наказывать лишением свободы на срок до четырех лет, кратковременным лишением свободы, надзором пробации или общественными работами. "Сознательное доведение несовершеннолетнего до смены пола, блокирование полового созревания или манипуляции кросс-гендерной гормональной терапии" предложено наказывать лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы, надзором пробации или общественными работами.

Эти поправки были переданы на рассмотрение юридической комиссии.

"Прогрессивные" выразили недоумение по поводу того, что поправки поддержали и депутаты входящего в коалицию СЗК.

"Прогрессивные" считают, что с помощью поданных поправок, "прикрываясь защитой интересов несовершеннолетних лиц, на самом деле осуществляется гибридная атака против латвийского общества путем реализации стратегии России - искусственного обострения любых существующих в обществе разногласий и попытки использовать их в свою пользу".

По мнению "Прогрессивных", принятие таких поправок стало бы опасным прецедентом и первым шагом на пути к целенаправленной изоляции Латвии от других демократических стран.

оп