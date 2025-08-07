В Китае уже больше 7000 случаев заражения вирусом Чикунгунья: что это?

В очаге новой инфекции, десятимиллионном городе Фошань, заболевших держат в больнице на койках, завешенных москитными сетками, в течение недели — либо до тех пор, пока вирус не перестанет обнаруживаться в их анализах.

Вирус Чикунгунья разносят комары. Он вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, причем симптомы иногда могут сохраняться годами.

При этом между людьми вирус не передается — его переносят только комары. То есть, чтобы заразиться, надо быть ужаленным комаром, который до этого ужалил зараженного человека.

По сообщениям китайских властей, пока у всех заразившихся Чикунгуньей наблюдается симптомы в мягкой форме, и 95% пациентов выписывают в течение недели.

И тем не менее, появление малоизвестного в стране вируса вызвало в Китае небольшую панику.

Вспышки Чикунгуньи бывают довольно часто в Южной и Юго-восточной Азии, а также в Африке, но в Китае этот вирус встречается редко.

Впервые обнаружен он был в Танзании 70 лет назад, и назвали его по выражению из местного языка маконде, которое примерно означает «скрючиться».

Кроме Фошаня, заражения Чикунгуньей зарегистрированы еще как минимум в 12 городах Гуандуна. За прошлую неделю зарегистрировали почти 3000 случаев.

В понедельник первое заражение было зафиксировано в соседнем Гонконге: у 12-летнего мальчика, побывавшего в июле в Фошане, начались лихорадка, сыпь и боли в суставах.

Власти Гуандуна заявили, что примут решительные меры, чтобы остановить распространение новой инфекции.

Граждан призывают при появлении похожих симптомов немедленно пойти в ближайшую больницу и провериться на наличие вируса.

Власти обрабатывают водоемы, приказали избавляться от застоявшейся воды в домах — например, в цветочных горшках или кофейных машинах — и пригрозили штрафами до 10 тысяч юаней (1400 долларов) тем, кто этого не делает. В стоячей воде живут личинки комаров.

Кроме того, специалисты выпускают «слоновых комаров», комаров-долгоножек, которые не пьют кровь млекопитающих, зато едят обычных комаров, которые переносят Чикунгунью. В водоемы же запускают рыб, которые поедают личинки: на прошлой неделе в Фошане были выпущены 5000 таких рыб.

Некоторые из соседних городов вводили 14-дневный домашний карантин для ездивших в Фошань, но сейчас уже его отменили.

Некоторые сравнивают все эти меры с теми, что принимались во время ковида, и задаются вопросом, нужны ли они.

«Все так знакомо. Но нужно ли это все на самом деле?» — пишет один пользователь китайской соцсети Weibo.

«Какой смысл в карантине? — спрашивает другой. — Не пойдет же зараженный кусать людей вокруг!»

Впрочем, во время пандемии ковида в Китае принимались гораздо более жесткие меры: людей запирали в многоквартирных домах, на долгий карантин сажали целые города и т. п.

Что такое Чикунгунья

В большинстве случаев симптомы болезни чикунгунья проявляются в течение трех-семи дней после укуса комара-переносчика одноименного вируса.

Помимо жара и боли в суставах, болезнь может сопровождаться сыпью, головной болью, болью в мышцах и распуханием суставов.

Чаще всего больные начинают идти на поправку в течение недели, но в тяжелых случаях боль в суставах может мучить месяцами или даже годами.

В тяжелой форме Чикунгунья чаще всего поражает новорожденных, престарелых и людей с другими заболеваниями, например, с больным сердцем или диабетом.

Лечения от Чикунгуньи нет, но и смертельные исходы крайне редки.

Впервые этот вирус был обнаружен в Танзании в 1952 году, после чего распространился по другим регионам Африки и Юго-восточной Азии. Всего он зарегистрирован в 110 странах.