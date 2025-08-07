Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

В Китае уже больше 7000 случаев заражения вирусом Чикунгунья: что это?

© BBC 7 августа, 2025 09:02

Выбор редакции 0 комментариев

В китайской провинции Гуандун с июля зарегистрировали уже более 7000 случаев заражения вирусом Чикунгунья, и власти провинции предпринимают меры, похожие на те, что были приняты во время пандемии ковида.

В очаге новой инфекции, десятимиллионном городе Фошань, заболевших держат в больнице на койках, завешенных москитными сетками, в течение недели — либо до тех пор, пока вирус не перестанет обнаруживаться в их анализах.

Вирус Чикунгунья разносят комары. Он вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, причем симптомы иногда могут сохраняться годами.

При этом между людьми вирус не передается — его переносят только комары. То есть, чтобы заразиться, надо быть ужаленным комаром, который до этого ужалил зараженного человека.

По сообщениям китайских властей, пока у всех заразившихся Чикунгуньей наблюдается симптомы в мягкой форме, и 95% пациентов выписывают в течение недели.

И тем не менее, появление малоизвестного в стране вируса вызвало в Китае небольшую панику.

Вспышки Чикунгуньи бывают довольно часто в Южной и Юго-восточной Азии, а также в Африке, но в Китае этот вирус встречается редко.

Впервые обнаружен он был в Танзании 70 лет назад, и назвали его по выражению из местного языка маконде, которое примерно означает «скрючиться».

Кроме Фошаня, заражения Чикунгуньей зарегистрированы еще как минимум в 12 городах Гуандуна. За прошлую неделю зарегистрировали почти 3000 случаев.

В понедельник первое заражение было зафиксировано в соседнем Гонконге: у 12-летнего мальчика, побывавшего в июле в Фошане, начались лихорадка, сыпь и боли в суставах.

Власти Гуандуна заявили, что примут решительные меры, чтобы остановить распространение новой инфекции.

Граждан призывают при появлении похожих симптомов немедленно пойти в ближайшую больницу и провериться на наличие вируса.

Власти обрабатывают водоемы, приказали избавляться от застоявшейся воды в домах — например, в цветочных горшках или кофейных машинах — и пригрозили штрафами до 10 тысяч юаней (1400 долларов) тем, кто этого не делает. В стоячей воде живут личинки комаров.

Кроме того, специалисты выпускают «слоновых комаров», комаров-долгоножек, которые не пьют кровь млекопитающих, зато едят обычных комаров, которые переносят Чикунгунью. В водоемы же запускают рыб, которые поедают личинки: на прошлой неделе в Фошане были выпущены 5000 таких рыб.

Некоторые из соседних городов вводили 14-дневный домашний карантин для ездивших в Фошань, но сейчас уже его отменили.

Некоторые сравнивают все эти меры с теми, что принимались во время ковида, и задаются вопросом, нужны ли они.

«Все так знакомо. Но нужно ли это все на самом деле?» — пишет один пользователь китайской соцсети Weibo.

«Какой смысл в карантине? — спрашивает другой. — Не пойдет же зараженный кусать людей вокруг!»
Впрочем, во время пандемии ковида в Китае принимались гораздо более жесткие меры: людей запирали в многоквартирных домах, на долгий карантин сажали целые города и т. п.

Что такое Чикунгунья

В большинстве случаев симптомы болезни чикунгунья проявляются в течение трех-семи дней после укуса комара-переносчика одноименного вируса.

Помимо жара и боли в суставах, болезнь может сопровождаться сыпью, головной болью, болью в мышцах и распуханием суставов.

Чаще всего больные начинают идти на поправку в течение недели, но в тяжелых случаях боль в суставах может мучить месяцами или даже годами.

В тяжелой форме Чикунгунья чаще всего поражает новорожденных, престарелых и людей с другими заболеваниями, например, с больным сердцем или диабетом.

Лечения от Чикунгуньи нет, но и смертельные исходы крайне редки.

Впервые этот вирус был обнаружен в Танзании в 1952 году, после чего распространился по другим регионам Африки и Юго-восточной Азии. Всего он зарегистрирован в 110 странах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 36 реакций
Комментарии (0) 36 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 6 часов назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать