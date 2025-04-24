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В Киеве из-под руин дома слышны телефонные звонки: РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет (ВИДЕО)

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 13:28

Мир

МВД Украины сообщает, что поиск людей под руинами дома в Киеве, разрушенного при российском ракетном ударе, продолжается, и спасатели слышат звонящие под завалами телефоны, сообщает Би-би-си.

«Трагичные последствия в Святошинском районе [Киева]. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома […] Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что достали всех», — говорится в заявлении.

По данным полиции, спасатели и полиция ищут в том числе двоих детей.

МВД сообщает, что всего после массированных ударов этой ночью пожарные тушили 40 пожаров в девяти регионах: в Киеве, Харькове, в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и других областях.

Российские военные массированную атаку на Украину пока не комментировали.

В Киеве из-под завалов дома достали живого мужчину. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя ГСЧС в Киеве Павла Петрова в эфире национального марафона новостей.

По его словам, из-под завалов разрушенного дома в Святошинском районе Киева достали 30-летнего мужчину. Он находился там более 6 часов, добавил Петров.

...«44 дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. 44 дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это», — более 80 человек ранены по всей Украине в результате ночных российских атак,  Зеленский.

«Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Приблизительно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще около 150 ударных беспилотников. К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким.Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов об укреплении ПВО. Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в «Группе двадцати», о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов требуется немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах – возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину», — написал он.

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