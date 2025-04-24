В Киеве из-под руин дома слышны телефонные звонки: РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет (ВИДЕО)

«Трагичные последствия в Святошинском районе [Киева]. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома […] Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что достали всех», — говорится в заявлении.

По данным полиции, спасатели и полиция ищут в том числе двоих детей.

МВД сообщает, что всего после массированных ударов этой ночью пожарные тушили 40 пожаров в девяти регионах: в Киеве, Харькове, в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и других областях.

Российские военные массированную атаку на Украину пока не комментировали.