В Кенгарагсе появился викинг? По району бегал мужчина с топором и бил стекла (ВИДЕО)

В комментариях пишут, что его задержала полиция при помощи жителей и что это уже не первый случай агрессии в микрорайоне. Предполагают, что агрессивное поведение связано с употреблением наркотиков.

Одна женщина, в частности, пишет: "Я ночью парковалась во дворе, и он открывал все машины, пытался и в мою залезть. Сказал, что хочет послушать музыку. Я быстро забежала в подъезд, а через час он уже голый с битой бегал и разбивал все. Я позвонила в полицию, но там очень вяло ответили и не знаю, отреагировали ли на мой вызов. Сказала, что человек в состоянии аффекта, крушит все подряд, опасен и агрессивен!"