В Иране молодёжь призвали выстроить живую цепь у электростанций, чтобы заставить Трампа отказаться от их бомбёжек

«Электростанции, которые являются нашими национальными активами и капиталом, независимо от каких-либо вкусов или политических взглядов, принадлежат будущему Ирана и иранской молодежи», — заявил Рахими.

Иран, как отмечает Associated Press, и раньше формировал живые цепи вокруг своих ядерных объектов в периоды обострения в отношениях с Западом.

В выходные Трамп пригрозил устроить Ирану «ад» и «возвращение в каменный век» и нанести удары по иранским энергетическим объектам, если Тегеран не прекратит блокаду Ормузского пролива. В воскресенье 5 апреля он написал, что во вторник в Иране будет «день электростанций и день мостов одновременно». В следующем посте Трамп установил финальный срок: «вторник, 8 вечера по времени Восточного побережья» (2:00 8 апреля по рижскому времени).