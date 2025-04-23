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В Индии убиты 26 туристов: это дело рук боевиков из «Сопротивления Кашмира»

© BBC 23 апреля, 2025 14:26

Мир 0 комментариев

Вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. По данным полиции, погибли 26 человек, ранены 17.

Двое из погибших, по данным индийской прессы, были иностранцами, гражданами Непала и ОАЭ, двое - местными жителями, остальные же - туристами из других регионов Индии.

Пахалгам, где произошла стрельба — популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

Нападение произошло в Байсаране — это горный луг, расположенный в стороне от основной дороги в Пахалгаме. Это место называют местной Швейцарией, его нередко снимали в болливудских фильмах. Добраться до него можно только пешком или верхом.

Агентство AFP связалось с местным гидом по имени Вахид, который, услышав выстрелы, прибыл на место происшествия и эвакуировал нескольких раненых на спине лошади. «Я видел несколько человек, которые лежали на земле и выглядели мертвыми», — рассказал он. Издание Indian Express пишет со ссылкой на офицера полиции, что нападавших было двое или трое.

Ответственность взяла на себя малоизвестная вооруженная группировка «Сопротивление Кашмира». Она сообщила в социальных сетях, что в регионе поселилось более 85 тыс. «чужаков», что вызвало «демографические изменения». Поэтому, как угрожает группировка, к тем, кто «пытался нелегально поселиться» в регионе, будет применяться насилие.

Глава региона Оман Абдулла написал в Х, что количество погибших все еще уточняется, и обещал, что официальная информация будет предоставлена, когда ситуация прояснится.

«Безусловно, это нападение гораздо масштабнее всего, что мы видели в отношении мирных жителей в последние годы», — подчеркнул он. До этого он написал эмоциональный пост, в котором признался, что «потрясен до глубины души». «Это нападение на наших гостей — настоящее варварство. Те, кто совершил этот теракт, — звери, нелюди, достойные лишь презрения. Никаких слов осуждения здесь не хватит», — заявил Абдулла.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее террористической атакой и выразил соболезнование тем, кто потерял близких.

Как отмечает Reuters, после антииндийского восстания в 1989 году вооруженные группировки нередко совершали нападения на туристов и паломников, но в последние годы количество таких случаев уменьшилось. Последняя крупная акция была совершена в июне прошлого года. В результате диверсии автобус с индуистскими паломниками упал в глубокое ущелье. Тогда погибли как минимум девять человек и еще 33 были ранены.

Глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и обещал найти и наказать их и тех, кто им помогал.

Мехбуба Муфти, которая была главой штата Джамму и Кашмир в 2016-2018 годах и сейчас возглавляет Народную демократическую партию Джамму и Кашмира, осудила нападение и призвала провести тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и выявить возможные упущения в системе безопасности.

«Безопасность гостей — приоритет, и нужно принять меры, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем. Наши мысли с жертвами и их семьями», — написала она в Х.

 

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