Корь распространяется: в Латвии не привиты 14 тысяч детей; сколько случаев всего?

В четверг вечером в стационаре детской больницы лечился один подросток, заболевший корью, а в пятницу - уже двое. Все заболевшие не были привиты от кори.

Руководство Вальдорфской школы о первом заболевшем ученике узнало в прошлую пятницу, когда ещё были весенние каникулы.

"Меня информировали и Центр профилактики и контроля заболеваний, и классная руководительница, которой мама сообщила ещё в каникулы. Неделю назад. Мы сдали список контактных лиц. Посмотрели, кто мог быть охвачен, и информировали родителей", - поясняет директор школы Мара Свилане.

Учебный процесс тем не менее идёт. Заболевшие дети учатся в разных классах. Невакцинированные дети, по словам директора школы, сейчас учатся дома самостоятельно.

На вопрос корреспондента ЛТВ, как оценить тот факт, что в школе так много непривитых детей, директор отвечает: "В Латвии таких 14 тысяч. Не все они учатся у нас".

Действительно, в Латвии 14 тысяч детей не привиты от кори, и это много. К тому же корь более заразна, чем, например, ковид. Инфектологов и эпидемиологов это тревожит - особенно то, нет ли в семьях заболевших грудных детей, которых до года вообще не прививают, а малыши болеют корью тяжело. Опасения по поводу распространения увеличиваются и из-за того, что список учтённых контактных лиц уже перевалил за тысячу.

"Надо помнить, что период распространения инфекции совпал с каникулами. Отсюда и различные социальные контакты, и организованные мероприятия, кружки, соревнования", - заявляет представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Удре.

"Учитывая, насколько заразна корь и насколько много заболевших побывало в общественных местах, возможна и вторая волна. Потому что были ещё каникулы. Ограничить корь в общественных местах не так просто, как было с ковидом. Корь намного заразнее", - опасается инфектолог детской больницы и глава Центра семейной вакцинации Даце Завадска.

Причём есть риск, что заболевание, которое начинается с кашля, насморка и высокой температуры, может перейти в более тяжёлую форму.

"С очень высокой температурой, головной болью, болью в горле, сыпью по всему телу. Боль в глазах, воспалённые глаза. И очень-очень плохое самочувствие. Очень распространённое осложнение при кори - пневмония. Оба ребёнка, которые лежат в стационаре, не были вакцинированы. Таково было решение родителей", - отметила Завадска.