Корь распространяется: в Латвии не привиты 14 тысяч детей; сколько случаев всего?

21 марта, 2026 14:41

В пятницу, 20 марта, подтверждён новый случай заболевания корью. Общее число пациентов увеличилось до 15. Один из них взрослый, остальные - учащиеся Рижской Вальдорфской школы. Увеличилось и число госпитализированных детей, болеющих тяжело. Учитывая большое число контактных лиц и непривитых детей, инфектолог Даце Завадска допускает, что возможна вторая волна вспышки, сообщило ЛТВ.

В четверг вечером в стационаре детской больницы лечился один подросток, заболевший корью, а в пятницу - уже двое. Все заболевшие не были привиты от кори. 

Руководство Вальдорфской школы о первом заболевшем ученике узнало в прошлую пятницу, когда ещё были весенние каникулы.

"Меня информировали и Центр профилактики и контроля заболеваний, и классная руководительница, которой мама сообщила ещё в каникулы. Неделю назад. Мы сдали список контактных лиц. Посмотрели, кто мог быть охвачен, и информировали родителей", - поясняет директор школы Мара Свилане.

Учебный процесс тем не менее идёт. Заболевшие дети учатся в разных классах. Невакцинированные дети, по словам директора школы, сейчас учатся дома самостоятельно.

На вопрос корреспондента ЛТВ, как оценить тот факт, что в школе так много непривитых детей, директор отвечает: "В Латвии таких 14 тысяч. Не все они учатся у нас".

Действительно, в Латвии 14 тысяч детей не привиты от кори, и это много. К тому же корь более заразна, чем, например, ковид. Инфектологов и эпидемиологов это тревожит - особенно то, нет ли в семьях заболевших грудных детей, которых до года вообще не прививают, а малыши болеют корью тяжело. Опасения по поводу распространения увеличиваются и из-за того, что список учтённых контактных лиц уже перевалил за тысячу.

"Надо помнить, что период распространения инфекции совпал с каникулами. Отсюда и различные социальные контакты, и организованные мероприятия, кружки, соревнования", - заявляет представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Удре.

"Учитывая, насколько заразна корь и насколько много заболевших побывало в общественных местах, возможна и вторая волна. Потому что были ещё каникулы. Ограничить корь в общественных местах не так просто, как было с ковидом. Корь намного заразнее", - опасается инфектолог детской больницы и глава Центра семейной вакцинации Даце Завадска.

Причём есть риск, что заболевание, которое начинается с кашля, насморка и высокой температуры, может перейти в более тяжёлую форму. 

"С очень высокой температурой, головной болью, болью в горле, сыпью по всему телу. Боль в глазах, воспалённые глаза. И очень-очень плохое самочувствие. Очень распространённое осложнение при кори - пневмония. Оба ребёнка, которые лежат в стационаре, не были вакцинированы. Таково было решение родителей", - отметила Завадска.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

