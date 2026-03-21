Бойцов СГО будут принимать в отряд рейнджеров; когда и как это будет?

© LETA 21 марта, 2026 15:08

Новости Латвии 0 комментариев

Уже в ближайшие годы бойцы Службы гособороны (СГО, VAD) получат возможность служить в престижном отряде рейнджеров в Силах специальных операций НВС. Об этом порталу sargs.lv рассказал командир командования спецопераций НВС полковник-лейтенант Айнарс Рауза.

Когда именно можно будет подавать заявления на приём в отряд рейнджеров, Рауза не уточнил, но пообещал, что приём может начаться в ближайшие годы.

Сейчас активно формируется ядро отряда, прошли подготовку на учебных курсах как рейнджеры, так и будущие инструкторы, задача которых - обучать бойцов СГО.

Рауза также пояснил, в чём состоят задачи рейнджеров: "В отличие от "зелёных беретов", рейнджеров не планируется привлекать к операциям высокого и очень высокого риска. В то же время эти бойцы лучше подготовлены и более способны, при необходимости они смогут выполнять спецоперации".

По его словам, рейнджеры будут специализироваться на проведении рейдов на территории противника, разведке, а также обеспечении обучения сил союзников. Они будут оказывать поддержку "зелёным беретам" в операциях, где необходимы особенно углублённые знания.

В отряд рейнджеров будут принимать только после прохождения медкомиссии, получения разрешений от служб госбезопасности и успешно сданных нормативов по физподготовке.

Подготовка начнётся с основного курса обучения, который одинаков для всех подразделений НВС. Затем последует курс рейнджеров первого уровня, где бойцы будут осваивать тактику спецопераций, применение разных типов оружия, взрывное дело, ведение военных действий на суше, на море и в воздухе, а также прыжки с парашютом.

"Молодые люди должны быть готовы к тому, что обучение рейнджеров будет интенсивным и сложным. Сразу могу сказать - много свободного времени не будет, поскольку время как ресурс ограничено, поэтому его надо сконцентрировать на освоении знаний и навыков. Кроме того, бойцы СГО должны понимать, что не всё обучение будет происходить на базе. Немалая часть служебного времени будет проводиться на местности - в патрулировании и выполнении заданий. Служба будет с более высокими требованиями, но по её завершении молодые люди смогут сказать, что вопреки трудностям многое усвоили и стали частью элиты НВС", - подчеркнул Рауза.

