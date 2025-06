В Индии разбился самолет Air India с сотнями пассажиров. ФОТО, ВИДЕО

По данным местных телеканалов, самолет не смог выполнить взлет. На борту было, по разным данным, от примерно 130 до 240 человек.

Breaking Tragedy

In a horrifying incident Air India flight bound from Ahmedabad to Birmingham crashes moments after takeoff!

242 lives were aboard…

Massive rescue operations underway at the crash site.



Heartfelt prayers for everyone's safety, may every soul be safe.… pic.twitter.com/wzEa0z6TgX