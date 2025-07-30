В Гулбене дожди размыли дорогу так, что её закрыли

ЕС снял ограничения на провоз жидкостей через контроль в аэропортах, но только частично. Теперь пассажирам в некоторых хабах позволят брать в ручную кладь до 2 литров, а не 100 мл. Однако это разрешение касается только тех аэропортов, где стоят сканеры C3 от британской компании Smiths Detection. Об этом сообщает Politico.