В Гулбене дожди размыли дорогу так, что её закрыли

Объезд возможен по дорогам Озоли-Лиезере-Тирза-Стаки (V847), Плявиняс (Гостини)-Мадона-Гулбене (P37) и Римставас-Ушури (V429).
В Гулбенском районе из-за эрозии закрыта местная дорога Гулбене-Яунгулбене (V424), сообщает VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Объезд возможен по дорогам Озоли-Лиезере-Тирза-Стаки (V847), Плявиняс (Гостини)-Мадона-Гулбене (P37) и Римставас-Ушури (V429).
Синоптики обещают, что к выходным не небо вернется солнце.
Синоптики обещают, что к выходным не небо вернется солнце.
ЕС снял ограничения на провоз жидкостей через контроль в аэропортах, но только частично. Теперь пассажирам в некоторых хабах позволят брать в ручную кладь до 2 литров, а не 100 мл. Однако это разрешение касается только тех аэропортов, где стоят сканеры C3 от британской компании Smiths Detection. Об этом сообщает Politico.
ЕС снял ограничения на провоз жидкостей через контроль в аэропортах, но только частично. Теперь пассажирам в некоторых хабах позволят брать в ручную кладь до 2 литров, а не 100 мл. Однако это разрешение касается только тех аэропортов, где стоят сканеры C3 от британской компании Smiths Detection. Об этом сообщает Politico.
После двухлетнего перерыва и масштабной реконструкции аэродром Адажи снова открывает двери для гостей — в эту субботу, 2 августа, здесь пройдут праздничные мероприятия. Обновлённая площадка с ангарами, кафе и даже гостиницей теперь позиционируется как уникальный объект малой авиации в Латвии.
После двухлетнего перерыва и масштабной реконструкции аэродром Адажи снова открывает двери для гостей — в эту субботу, 2 августа, здесь пройдут праздничные мероприятия. Обновлённая площадка с ангарами, кафе и даже гостиницей теперь позиционируется как уникальный объект малой авиации в Латвии.
Долгожданные результаты судебно-психиатрической экспертизы погибшего спортсмена стали шоком для его семьи. Согласно заключению экспертов, Янис Тимма страдал депрессией с 2023 года. Опасное состояние развилось на фоне «длительной психотравмирующей ситуации», сообщает «Postimees».
Долгожданные результаты судебно-психиатрической экспертизы погибшего спортсмена стали шоком для его семьи. Согласно заключению экспертов, Янис Тимма страдал депрессией с 2023 года. Опасное состояние развилось на фоне «длительной психотравмирующей ситуации», сообщает «Postimees».
У депутата 14-го Сейма Эдвинса Шноре есть предложение, как помочь российским пенсионерам, проживающим в Латвии, которым Россия не выплачивает им пенсии.
У депутата 14-го Сейма Эдвинса Шноре есть предложение, как помочь российским пенсионерам, проживающим в Латвии, которым Россия не выплачивает им пенсии.
Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com опубликовал историю о том, как субподрядчиков, стоивших восточную границу, "кинули на деньги". А никто из вышестоящих чиновников ответственности, конечно, не понес.
Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com опубликовал историю о том, как субподрядчиков, стоивших восточную границу, "кинули на деньги". А никто из вышестоящих чиновников ответственности, конечно, не понес.