В гостях хорошо, а дома лучше: латвийцам за границей предлагают поинтересоваться работой на родине

В рассылке представлена актуальная информация о ситуации на латвийском рынке труда, услугах, способствующих ремиграции, поддержке в начале предпринимательской деятельности и других важных вопросах для вернувшихся в Латвию соотечественников.

Также в ней освещаются тенденции рынка труда, наиболее востребованные профессии и актуальные вакансии. Кроме того, подписчики смогут узнать о поиске жилья, социальной защите, пособиях, возможностях получения образования и курсах латышского языка для успешной интеграции в Латвии.

В информационном материале также включены истории людей, которые уже вернулись в Латвию из-за границы, строят карьеру или реализуют свои бизнес-идеи.