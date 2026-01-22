Церемония награждения состоится 15 марта 2026 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире более чем в 200 странах мира.

От Германии на премию "Оскар" была выдвинута немецкая драма "Звук падения" ("The Sound of Falling", оригинальное название на немецком - "In die Sonne schauen") режиссера Маши Шилински (Mascha Schilinski). Фильм рассказывает о четырех девушках - Альме, Эрике, Анжелике и Ленке - из разных исторических эпох, чья юность проходит на одной и той же ферме в регионе Альтмарк (Altmark) на востоке Германии. В число номинантов драма Шилински не попала.

От Франции за "Оскар" будет соревноваться фильм "Простая случайность" Джафара Панахи. Драма, критикующая государственное насилие, была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля летом 2025 года.

За звание "Лучший фильм на иностранном языке" также поборются картины "Секретный агент", "Сират", "Сентиментальная ценность" и "Голос Хинд Раджаб".

В борьбе за звание лучшего фильма примут участие 10 фильмов:

"Бугония" ("Bugonia") - режиссер Йоргос Лантимос

"Формула-1" ("F1") - режиссер Джозеф Косински

"Франкенштейн" ("Frankenstein") - режиссер Гильермо дель Торо

"Гамнет" ("Hamnet") - режиссер Хлоя Чжао

"Марти Великолепный" ("Marty Supreme") - режиссер Джош Сафди

"Битва за битвой" ("One Battle After Another") - режиссер Пол Томас Андерсон

"Секретный агент" ("The Secret Agent") - режиссер Клебер Мендонса Фильо

"Сентиментальная ценность" ("Sentimental Value") - режиссер Йоаким Триер

"Грешники" ("Sinners") - режиссер Райан Куглер

"Поезда мечты" ("Train Dreams") - режиссер Клинт Бентли

За лучшую режиссуру сразятся:

"Гамнет" ("Hamnet") - режиссер Хлоя Чжао

"Марти Великолепный" ("Marty Supreme") - режиссер Джош Сафди

"Битва за битвой" ("One Battle After Another") - режиссер Пол Томас Андерсон

"Сентиментальная ценность" ("Sentimental Value") - режиссер Йоаким Триер

"Грешники" ("Sinners") - режиссер Райан Куглер

За звание лучшего документального фильма будут соревноваться:

"Алабамское решение" ("The Alabama Solution") - режиссер Эндрю Джареки

"Увидь меня в хорошем свете" ("Come See Me in the Good Light") - режиссер Райан Уайт

"Прорезая скалы" ("Cutting Through Rocks") - режиссер Сара Хаки

"Мистер Никто против Путина" ("Mr. Nobody Against Putin") - режиссер (будет объявлен позднее)

"Идеальный сосед" ("The Perfect Neighbor") - режиссер Гита Гандбир

Документальный фильм "Mr. Nobody аgainst Putin", ставший открытием кинофестиваля Sundance-2025, не появился бы на свет, если бы учителю Павлу Таланкину руководство школы не поручило фиксировать на видео реализацию политики Кремля в сфере образования. Так процесс распространения военной пропаганды оказался запечатлен во всех деталях. Павел передал видеозаписи западным продюсерам и уехал из РФ.

В номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" представлен короткометражный мультфильм российского аниматора Константина Бронзита "Три сестры". В титрах картины режиссер указан под псевдонимом - Тимур Когнов.

Абсолютным лидером по числе номинаций стал фильм режиссера Райана Куглера "Грешники" ("Sinners"). 16 номинаций! Столько не было еще ни у одного фильма в истории американской киноакадемии. Кроме того, лидером по числу номинаций стали фильмы "Битва за битвой", "Сентиментальная ценность", которая претендует на статуетку в категории "Лучший фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке", "Грешники" и "Марти Великолепный". Полный список номинантов можно увидеть на официальном сайте премии.

Главные претенденты на победу

Традиционно ключевым ориентиром при выборе будущих оскаровских лауреатов считаются итоги премии "Золотой глобус ". В этом году они уже обозначили круг главных фаворитов сезона.

Одной из самых обсуждаемых тем премии стало шуточное противостояние за звание лучшего актера между Леонардо Ди Каприо, исполнившего главную роль престарелого бунтаря в "Битва за битвой" и Тимоти Шаламе за роль в спортивной драме "Марти Великолепный". В номинации "Лучший актер" победу тогда одержал Шаламе, что многие кинокритики восприняли как знак для "Оскара".

Главным триумфатором "Золотых глобусов" стала картина "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона. Фильм получил награды за лучший фильм в категории "мюзикл или комедия", режиссуру и сценарий, а также принес приз за женскую роль второго плана Тияне Тейлор. Именно этот фильм возглавил список оскаровских номинаций.

Среди других вероятных фаворитов премии называют драму режиссера Хлои Чжаопо "Гамнет" по роману Мэгги О'Фаррелл, где высоко оцениваются актерские работы Джесси Бакли и Пола Мескала, политический триллер "Секретный агент" Клебера Мендонса Фильо, а также фильм "Сентиментальная ценность", за который Стеллан Скарсгард уже был отмечен на "Золотом глобусе", а также стал триумфатором премии Европейской киноакадемии.