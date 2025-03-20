-Первое, что нужно сказать с самого начала: я верю, что изменение климата реально, ученые не врут, и в будущем нас ждут большие проблемы. Но есть много политиков, которые подхордят к слону не стой стороны.

На мой взгляд, есть много кривых решений проблемы, и одна из них - так называемые отчеты об устойчивом развитии. Это официальный отчет, который должны подавать компании, в которых работает более 1000 человек и объем продаж которых превышает 50 миллионов евро. Со следующего года и мы будем подавать такие отчеты, хотя очень надеемся, что нас освободят от этого обязательства.

В нем вы должны подробно указать как часто и как далеко летали наши сотрудники и сколько углерода они сожгли. Вам нужно составить планы по сокращению выбросов углерода...

И никто из политиков не ставит вопрос так: если компанию нагружают обязательствами, которые не связаны с ее основной деятельностью - созданием продукта и его продажей населению, то кому-то придется за это заплатить. Ведь все эти расходы включены в конечную цену продукта. У нас уже есть разделы по кибербезопасности, по охране труда и по многим другим вопросам, и все они требуют специалистов и отчетов. В итоге вы не сможете конкурировать на рынке с компаниями из США и, тем более, из Азии, которым не нужно думать о постоянной отчетности.

Это приводит меня в ярость. Это не настоящие цели! Что мне теперь сказать, что я поплыву в Америку на лодке? Или пойду пешком до Вильнюса?

Решение есть - АЭС

Очевидно, что есть и другие пути: если вы хотите, чтобы ископаемого топлива было меньше, обложите его налогами. Именно так можно изменить привычки людей. Обложите налогом одно, субсидируйте другое». Хорошая новость заключается в том, что Валдис Домбровскис услышал это.

Мы можем использовать меньше ископаемого топлива. И я буду твердо стоять на своем: мы можем и должны изменить наши привычки. Это наш долг перед будущими поколениями. Вопрос только в том, какими методами мы этого добьемся?

Например, нужно сделать ремонтопригодные приборы. Если вы можете сами починить свой автомобиль, холодильник или утюг, а не бежать покупать новый -вот настоящий «зеленый курс». То же самое касается ископаемого топлива: сокращение его использования - это способ изменить человеческие привычки.

Тут нам может помочь атомная энергия. В Европе атомную энергетику «закрыло» в основном российское газовое лобби. Это лобби с помощью всевозможных «зеленых» движений десятилетиями вбивало в головы людей необоснованный страх перед атомной энергетикой. Однако сейчас все это возвращается, и уже несколько лет мышление совершенно иное.

Если бы мы сейчас на полном серьезе решили, что правительство Латвии должно начать думать о строительстве атомной электростанции, то можно было бы ожидать, что АЭС будет построена через 20 лет. Но эти 20 лет еще нужно прожить – с помощью ветряных и солнечных электростанций и накопителей энергии. Всевозможные аккумуляторные системы становятся все дешевле и дешевле.

Как бы я ни понимал возмущение людей по поводу строительства ветряных мельниц, но меня оно не очень убеждает. Ну, строили раньше ветряки, которые крутились и скрипели, но глубина сегодняшних стенаний... Ну, это несерьезно. И понятно, что сегодняшние ветряки - они проработают 15 лет и их снесут.