«Это что, на целых пять лет?» Снова о деревянных перронах на Центральном вокзале

tv3.lv 24 августа, 2025 09:55

Важно 0 комментариев

Пассажиров поездов удивляют новые перроны, установленные на Центральном вокзале в Риге: это возвышения из деревянных досок, сделанные для того, чтобы облегчить посадку в новые электрички. Особенно удивлены родители маленьких детей, которым и так неудобно добираться к поездам. Latvijas dzelzceļš поясняет, что эти временные платформы будут здесь стоять как минимум 5 лет, сообщает TV3 Ziņas.

Когда идёшь к поезду, открывается непривычное зрелище, которое не совсем сочетается с новыми поездами: деревянный пандус, перила, которые, впрочем, хорошо сработаны - заноз в руках не должно быть. А дальше - весь перрон деревянный. Это вызывает у людей вопрос: постоянное это решение или лишь временное?

В Latvijas dzelzceļš решили так сделать, поскольку проект Rail Baltica застопорился, а в связи с этим был заморожен и проект по сооружению постоянного возвышения. Южная часть вокзала должна была быть открыта ещё в конце 2023 года. Поскольку неизвестно, насколько перерыв в строительстве затянется, в Latvijas dzelzceļš нашли выход - установить деревянные платформы.

"Учитывая, что проект Rail Baltica в срок не укладывается и на данный момент неясно, когда станут доступны новые перроны, в Latvijas dzelzceļš решили установить временные сооружения. Понятие "временные" здесь условное - срок эксплуатации может длиться 5 лет. Они достаточно надёжные, а самое главное - обеспечивают посадку в новые электропоезда", - рассказала пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.

Строительство одной платформы занимает две недели, к концу года деревянные перроны появятся на 16 станциях и остановочных пунктах. Они крепятся на бетонные блоки.

На вопрос корреспондента TV3, почему нельзя сразу установить платформы из бетона, был дан ответ: "Конечно, значительно дороже, быстрее процесс согласования, быстрее ведутся строительные работы, своими силами, а не закупка у сторонних строителей. Быстрее и дешевле. 16 мест стоят примерно миллион, и эти расходы покрываются из бюджета Latvijas dzelzceļš".

В соцсетях наблюдается ворчание по поводу перронов и сомнения, соответствуют ли те современным требованиям, но на месте люди не слишком волнуются по этому поводу. Доски уложены совсем недавно, ещё не изношены, вполне стабильны. 

А что думают по этому поводу туристы? Семье с маленькими детьми аж из Аргентины, с которой пообщалась съёмочная группа TV3 Ziņas, железнодорожная инфраструктура Риги вовсе не нравится.

"Сюда очень трудно добраться с коляской. Нет знаков, мы ушли в другую сторону, пришлось снова идти по лестнице. Впрочем, это лучше, чем разрушенный асфальт", - поделился впечатлениями Хосе.

Открытым остаётся вопрос, как дощатый пол выдержит такое множество людей. К тому же уже сейчас между досками виднеются щели, которые со временем явно углубятся и расширятся. Хорошо хоть, что замена доски делается быстрее, чем заделка ямы на асфальте.

