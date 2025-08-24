Андрис Бите: «Они никакие не бедные искатели убежища — это огромный нелегальный бизнес»

Бите подчеркнул, что прибытие мигрантов - это не случайное явление, а тщательно организованный доходный бизнес: "Они - никакие не бедные искатели убежища, это огромный бизнес с очень большими деньгами. Как известно, даже те транспортники, что заходят, прячут в машине и увозят их в Польшу или Германию, получают 2000 евро - это огромный бизнес".

Особенно резко он раскритиковал организацию Gribu palīdzēt bēgļiem, упрекнув её в том, что она участвует в этой нелегальной деятельности: "Раубишко вместе с организацией Gribu palīdzēt bēgļiem участвует в контрабанде в огромных размерах. Надо объявить, что эта организация, что они должны не сидеть в совете по НГО за столом в правительстве и ещё зарплату от государства получать - их надо объявить террористической организацией".

В то же время Бите похвалил пограничников за службу: "В этом плане нужно дать плюс нашим правоохранительным органам, пограничникам, которые эту границу стерегут, потому что они в самом деле делают это эффективно".

Он надеется, что Латвия будет действовать столь же строго, как и другие страны: "Надеюсь, что мы особо и не церемонимся с ними и выдавливаем обратно, как это делают в Польше и Литве - так и надо делать. А не принимать сюда и потом нам ещё и кормить их за свои деньги".

Бите требует кар для организаций, которые в этот процесс вмешиваются: "А такие НГО, которые осознанно или неосознанно участвуют в чёрном бизнесе огромного размера, которые ставят под угрозу безопасность всей Европы, нужно наказывать".