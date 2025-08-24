В регистре физических лиц на начало июля задекларированный, зарегистрированный или последний адрес места жительства этих людей был указан в Латвии.

Кроме того, на 1 июля в Латвии было зарегистрировано 6833 гражданина Украины, 5838 граждан Индии, 4985 граждан Литвы и 4475 граждан Узбекистана.

На начало июля в регистре физических лиц УДГМ числилось также 31 тысяча 792 человека, имеющих временную защиту в Латвии. Временную защиту получают люди, которым она необходима, если они вынуждены покинуть страну, из которой они родом, в связи с вооружёнными конфликтами или серьёзными нарушениями прав человека либо потому, что они пострадали от систематических или всеобщих нарушений прав человека.

В стране всё ещё зарегистрировано 170 тысяч 463 негражданина Латвии.

Интересно, что данные УДГМ и Центрального статистического управления (ЦСУ) отличаются. ЦСУ ведёт учёт постоянных жителей Латвии, которыми считаются только те, кто в Латвии проживает или намеревается прожить как минимум 12 месяцев. Данные ЦСУ и УДГМ не совпадают, поскольку ЦСУ использует метод оценки числа постоянных жителей Латвии, оценивающий активность человека в различных административных данных. Не всегда люди, чьё место жительства задекларировано в Латвии, по этому методу включаются в число постоянных жителей страны.