В этом сезоне латвийцы тяжело болеют пневмонией: врач

Симптомы пневмонии включают кашель, одышку и высокую температуру. Если эти симптомы не исчезают в течение нескольких дней, следует непременно обратиться к семейному врачу.

«То, что мы видим, — это большое количество микоплазменной пневмонии. Микоплазма — это бактерия, которая широко распространяется среди детей и молодых людей. Теперь мы также видим взрослых с достаточно тяжелым течением болезни, чего не было в предыдущие годы, по крайней мере по моему опыту», — сказала руководитель Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии PSKUS Даце Жентиня.

Врачи также отмечают, что пневмония в этом году протекает особенно тяжело — с недостатком кислорода и высокой температурой. На стационаре находятся родители детей или педагоги, которые ежедневно контактируют с детьми.