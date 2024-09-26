В этом году поступили 244 жалобы на врачей — в 56 случаях были признаны нарушения

По 45 случаям возбуждены дела об административных правонарушениях.

Поступившие обращения по качеству медицинской помощи рассматриваются в контексте Закона о правах пациентов. При выявлении нарушения в сфере здравоохранения инспекция имеет право возбудить дело об административном правонарушении и наложить взыскание.

С другой стороны, если в ходе проверок установлено несоблюдение этических принципов медицинским персоналом, Инспекция обсуждает с медицинским персоналом при очной проверке положения Закона о правах пациентов и инструктирует их, чтобы персонал соответствовал требованиям в будущем. Любой, в том числе инспекция, может направить информацию об этических нарушениях со стороны врачей в Комиссию по этике Латвийской ассоциации врачей для принятия решения о том, допустил ли врач этические нарушения.