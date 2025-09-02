Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В этом году Латвия «оптимизировала» 20 школ: на очереди музыкальные и художественные

© LETA 2 сентября, 2025 11:18

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя реорганизация школьной сети продолжилась в этом году, и Министерство образования и науки одобрило реорганизацию или закрытие 19 учебных заведений, в отличие от других лет, самоуправления задержались с принятием решений. Вскоре у них появятся критерии, в том числе количественные, которые планируется утвердить уже этой осенью.

Учредитель школы должен будет им соответствовать для получения государственной целевой дотации, в противном случае ему потребуется финансирование.

Не секрет, что некоторые самоуправления до сих пор ждали, когда станут известны конкретные требования, чтобы затем определиться со своей школьной сетью, особенно это касается средних школ.

Из почти 20 учебных заведений, ликвидированных или реорганизованных в этом году, шесть находятся в Риге: Чиекуркалнская основная школа и 46-я основная школа фактически прекращают свое существование, 74-я основная школа и три дошкольных учреждения присоединяются к другому учреждению, и все они сохраняются как места для реализации образовательных программ, а значит, здания не будут пустовать.

Аналогичная ситуация и в других учебных заведениях, включённых в список, только здания начальной школы Айзкраукльской волости и Резненской основной школы не открылись 1 сентября.

Часто при закрытии школы дошкольные группы сохраняются, например, так произошло с дошкольной группой начальной школы Пуню в Талсинском крае. Это ещё раз подтверждает, что модель начальной школы в сельской местности нежизнеспособна: даже будучи филиалами более крупных школ, они постепенно исчезают.

То же самое произошло и с двумя местами реализации образовательной программы Гробиньской средней школы - в Барте и Гавиезе, осталась только третья - в Капседе.

В этом году самоуправления также приняли решение об объединении музыкальных и художественных школ с целью сокращения административных расходов.

Некоторые самоуправления уже в предыдущие годы значительно сократили сеть школ и продолжают это делать и в этом году.

Например, Алуксненский край оставил в сельской местности только две основные школы - в Зиемери и Лиепне, а в городе - среднюю школу и государственную гимназию.

В этом году было принято решение об их объединении в одно общеобразовательное учреждение - Алуксненскую государственную гимназию имени Эрнста Глюка.

В прошлом учебном году в обоих учебных заведениях в 10-12-х классах обучалось 189 учеников, из которых 49 - в гимназии.

(Diena)

