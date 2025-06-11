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В Эстонии за госизмену осудили журналистку, сотрудничавшую с «Россия сегодня»

Редакция PRESS 11 июня, 2025 15:43

Мир 0 комментариев

Харьюский уездный суд в среду, 11 июня, приговорил таллинку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы за государственную измену и нарушение международных санкций. Назначенное наказание полностью совпало с тем, которое ранее просила для Бурцевой госпрокурор Энели Лауритс, сообщает rus.err.ee.

Срок наказания отсчитывается с момента задержания — 28 февраля 2024 года.

Суд установил, что Светлана Бурцева в течение нескольких лет сотрудничала с российским государственным агентством РИА "Россия Сегодня", главой которого является попавший под санкции ЕС Дмитрий Киселёв. В рамках сотрудничества Бурцева писала статьи и предоставляла фотоматериалы для изданий Baltnews и РИА, тем самым, как подчеркивало обвинение, обеспечивая субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам - что запрещено регламентом Совета ЕС от 17 марта 2014 года.

Также, по версии следствия, Бурцева поддерживала контакты с Романом Ромачёвым — офицером запаса ФСБ и главой частной разведывательной компании R-Techno, которая, как уверяет прокуратура, занимается информационно-психологическими операциями в интересах РФ. В рамках этого сотрудничества была написана и издана книга "Гибридная война за мир", которую суд признал пропагандистской и направленной на подрыв доверия к эстонским властям и дестабилизацию общества.

При вынесении приговора суд счел, что нарушение санкций длилось несколько лет и совершалось умышленно. Хотя число опубликованных материалов было относительно небольшим, сам факт сотрудничества со СМИ, связанными с Киселёвым, расценивается как значимый. Учитывая среднюю степень вины и отсутствие отягчающих или смягчающих обстоятельств, суд признал, что наказание в два года лишения свободы по данной статье является справедливым.

Государственную измену Бурцева, по мнению суда, также совершила умышленно, однако влияние ее действий было ограниченным. Учитывая, что это ее первое привлечение к уголовной ответственности и деяние ограничивается одной книгой, суд признал справедливым запрошенное прокуратурой наказание — шесть лет лишения свободы.

Поскольку оба преступления совершались в один и тот же период и частично пересекались по содержанию, суд назначил совокупное наказание — шесть лет лишения свободы.

Приговор не вступил в силу. Светлана Бурцева имеет право подать апелляцию в течение 30 дней в Таллинский окружной суд.

Ранее Бурцева работала журналистом интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии в 2019 году из-за санкций. С 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в государственной измене.

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