В Эстонии впервые собачьим цепнем заразились люди

Случаи описаны в журнале Emerging Infectious Diseases. В 2023 году в Тарту врачи удалили пациентам болезненные подкожные узелки у глаз. Анализ показал, что они вызваны круглыми червями. «Человек считается тупиковым хозяином, то есть паразит у него обычно не развивается. Как правило, иммунная система человека способна справиться и уничтожить его», — пояснила исследователь Мааре Мытскюла из Университета естественных наук.

По её словам, в редких случаях червь может образовать узел под кожей в месте укуса комара, что вызывает воспаление и зуд, а иногда поражает глаза или внутренние органы.

Учёные впервые зафиксировали Dirofilaria repens в Эстонии в 2012 году. Сегодня паразит закрепился в регионе: в стране описано 34 вида комаров, часть из которых являются переносчиками. «Очевидно, что ему здесь нравится, и климат подходит», — отметила Мытскюла.

Риск заражения людей усиливается с изменением климата и активными поездками с домашними животными. Собаки и другие плотоядные — основные хозяева паразита, и именно через них инфекция попадает в популяцию комаров.

Профилактика для человека начинается с защиты животных. Существуют репелленты и препараты, уничтожающие личинки, но крайне важно соблюдать правильную дозировку. «Если мы регулярно принимаем недостаточно лекарств, мы повышаем устойчивость паразитов к этим веществам. В США уже нет эффективных средств против резистентного паразита, и мы не хотим, чтобы он добрался до нас», — предупредила Мытскюла.

Учёные подчёркивают: новые случаи показывают, насколько тесно связаны здоровье людей, животных и окружающей среды.