В Эстонии впервые собачьим цепнем заразились люди

Редакция PRESS 6 сентября, 2025 08:51

Мир 0 комментариев

В Эстонии впервые диагностированы два случая заражения людей паразитом Dirofilaria repens, переносимым комарами. Болезнь, известная как «ползучий дирофиляриоз», до сих пор считалась проблемой животных, главным образом собак, сообщает err.ee. 

Случаи описаны в журнале Emerging Infectious Diseases. В 2023 году в Тарту врачи удалили пациентам болезненные подкожные узелки у глаз. Анализ показал, что они вызваны круглыми червями. «Человек считается тупиковым хозяином, то есть паразит у него обычно не развивается. Как правило, иммунная система человека способна справиться и уничтожить его», — пояснила исследователь Мааре Мытскюла из Университета естественных наук.

По её словам, в редких случаях червь может образовать узел под кожей в месте укуса комара, что вызывает воспаление и зуд, а иногда поражает глаза или внутренние органы.

Учёные впервые зафиксировали Dirofilaria repens в Эстонии в 2012 году. Сегодня паразит закрепился в регионе: в стране описано 34 вида комаров, часть из которых являются переносчиками. «Очевидно, что ему здесь нравится, и климат подходит», — отметила Мытскюла.

Риск заражения людей усиливается с изменением климата и активными поездками с домашними животными. Собаки и другие плотоядные — основные хозяева паразита, и именно через них инфекция попадает в популяцию комаров.

Профилактика для человека начинается с защиты животных. Существуют репелленты и препараты, уничтожающие личинки, но крайне важно соблюдать правильную дозировку. «Если мы регулярно принимаем недостаточно лекарств, мы повышаем устойчивость паразитов к этим веществам. В США уже нет эффективных средств против резистентного паразита, и мы не хотим, чтобы он добрался до нас», — предупредила Мытскюла.

Учёные подчёркивают: новые случаи показывают, насколько тесно связаны здоровье людей, животных и окружающей среды.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

