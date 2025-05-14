В ЕС пересчитали украинских беженцев. В Латвии их больше, чем в большинстве других стран

В пересчете на душу населения Латвия на третьем месте в ЕС по числу принятых украинских беженцев.

По состоянию на 31 марта 2025 года в странах ЕС временную защиту имели чуть более 4,26 миллиона граждан Украины, бежавших в результате российской агрессии.

Как сообщает Eurostat, в абсолютных цифрах наибольшее число получателей временной защиты из Украины находилось в Германии (1 184 890 человек, 27,8% от общего числа в ЕС), Польше (997 120; 23,4%) и Чехии (365 055; 8,6%).

По сравнению с концом февраля 2025 года общее количество людей под временной защитой в ЕС к концу марта уменьшилось на 45 455 человек (−1,1%). Наибольшее снижение было зафиксировано в Чехии (−32 695; −8,2%), Швеции (−20 505; −43,2%) и Литве (−4 845; −9,9%).

В 18 странах ЕС число украинских беженцев увеличилось. Наибольший прирост в абсолютных цифрах был зафиксирован в Германии (+7 090; +0,6%), Польше (+2 330; +0,2%) и Испании (+2 275; +1,0%).

Если учитывать численность населения каждой страны ЕС, самые высокие показатели получателей временной защиты на тысячу жителей наблюдались в Чехии (33,5), Польше (27,2) и Латвии (26,4). Для всего ЕС этот показатель составил 9,5 на тысячу человек. Всего в Латвии зарегистрировано 49 360 украинских беженцев. Для сравнения: в Литве - 44 225, в Эстонии - 33 595.

Портрет украинского беженца в ЕС такой: почти половину (44,7%) составляют взрослые женщины. Дети — почти треть (31,7%), а взрослые мужчины — менее четверти (23,6%).