Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

В эфире снова «радио шпионов»: загадочная станция на фарси заработала в Европе

Редакция PRESS 11 марта, 2026 09:29

Важно 0 комментариев

После обострения конфликта между США, Израилем и Ираном в эфире неожиданно появилась загадочная «номерная» радиостанция. Она регулярно передает сообщения на персидском языке — и, по мнению экспертов, может быть тайным каналом связи американской разведки со своими агентами внутри Ирана.

Как пишет Financial Times со ссылкой на бывших сотрудников спецслужб США, станция могла быть запущена как запасной способ связи на случай, если в стране отключат интернет или другие каналы коммуникации.

— Если начнется война, это идеальный резервный вариант, — объяснил бывший руководитель московской резидентуры ЦРУ Джон Сифер. По его словам, американские спецслужбы не могут позволить себе потерять контакт со своими агентами, поэтому заранее готовят альтернативные способы связи.

По данным издания, станция вышла в эфир всего через несколько часов после первых ударов по Ирану 28 февраля. Спустя несколько дней сигнал попытались заглушить — эксперты предполагают, что это могла сделать иранская сторона. Однако вещание быстро возобновилось уже на другой частоте.

В эфире звучит мужской голос, монотонно зачитывающий цифры. Подобные станции называют «номерными»: они передают зашифрованные сообщения в одностороннем режиме. Получатели расшифровывают их с помощью специальных кодовых блокнотов.

Любопытно, что радиостанция V32 на персидском языке появилась впервые почти за четверть века. Похожие передачи фиксировали во время американской операции в Афганистане в 2001 году. Однако некоторые наблюдатели обратили внимание на особенности числовых последовательностей и предположили, что управление станцией может вестись из России.

Сейчас V32 выходит в эфир два раза в сутки — в 5:30 и 21:30 по иранскому времени. Каждая передача длится примерно полтора часа. Источник сигнала пока не установлен, а поймать его может любой владелец коротковолнового радиоприемника.

Если операторы не ошибаются, а агенты не попадаются при расшифровке сообщений, спецслужбы могут бороться с такими станциями лишь одним способом — глушить сигнал.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать