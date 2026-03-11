В эфире снова «радио шпионов»: загадочная станция на фарси заработала в Европе

Как пишет Financial Times со ссылкой на бывших сотрудников спецслужб США, станция могла быть запущена как запасной способ связи на случай, если в стране отключат интернет или другие каналы коммуникации.

— Если начнется война, это идеальный резервный вариант, — объяснил бывший руководитель московской резидентуры ЦРУ Джон Сифер. По его словам, американские спецслужбы не могут позволить себе потерять контакт со своими агентами, поэтому заранее готовят альтернативные способы связи.

По данным издания, станция вышла в эфир всего через несколько часов после первых ударов по Ирану 28 февраля. Спустя несколько дней сигнал попытались заглушить — эксперты предполагают, что это могла сделать иранская сторона. Однако вещание быстро возобновилось уже на другой частоте.

В эфире звучит мужской голос, монотонно зачитывающий цифры. Подобные станции называют «номерными»: они передают зашифрованные сообщения в одностороннем режиме. Получатели расшифровывают их с помощью специальных кодовых блокнотов.

Любопытно, что радиостанция V32 на персидском языке появилась впервые почти за четверть века. Похожие передачи фиксировали во время американской операции в Афганистане в 2001 году. Однако некоторые наблюдатели обратили внимание на особенности числовых последовательностей и предположили, что управление станцией может вестись из России.

Сейчас V32 выходит в эфир два раза в сутки — в 5:30 и 21:30 по иранскому времени. Каждая передача длится примерно полтора часа. Источник сигнала пока не установлен, а поймать его может любой владелец коротковолнового радиоприемника.

Если операторы не ошибаются, а агенты не попадаются при расшифровке сообщений, спецслужбы могут бороться с такими станциями лишь одним способом — глушить сигнал.